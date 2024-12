Știrea momentului a venit din Italia. Presa din peninsulă a vorbit despre posibilitatea ca , proprietarii companiei Dedeman. În cele din urmă, deținătorul Mobexpert a fost prezentat oficial de Genoa în postura de nou acționar majoritar.

Fiul lui Ion Țiriac a dezvăluit care este marea dragoste a miliardarului român

Numele lui Ion Țiriac a fost implicat într-o știre din Italia, unde se scria că miliardarul român ar urma să investească alături de Dan Șucu la Genoa. Informația a fost dezmințită de Alexandru Țiriac, fiul acestuia, care a transmis că nu s-a pus niciodată problema ca acesta să bage bani la un club din campionatul Italiei.

Mai mult decât atât, acesta a subliniat că există un singur club unde Ion Țiriac ar putea realmente să investească bani și acela se numește Dinamo București. Echipa favorită a miliardarului român face un sezon fantastic în SuperLiga României.

„Nu Manchester United în urmă cu 10 ani, nu Genoa acum. Dacă ar fi fost să fie…there was always only one true love (n.r. a existat mereu o singură dragoste adevărată) ‘Doar Dinamo București’.

Deocamdată însă, există fundațiile care au grija miilor de sportivi tineri și bineînțeles de studenți în zone defavorizate. Iar pe aceste fundații le vom duce în Liga Campionilor. Câți mai mulți și cât mai sus an după an după an”, a scris Alexandru Țiriac pe Instagram.

Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat că Dan Șucu va investi la Genoa

Dan Șucu a devenit unul dintre . Numele patronului de la Rapid a apărut în presa din Italia, iar frații Pavăl au fost de asemenea asociați cu finanțatorul din Giulești.

Chiar și așa, , având în vedere faptul că doar datoriile „grifonului genovez” însumează aproximativ 150 de milioane de euro. Șucu a contribuit în primă fază cu 40 de milioane de euro pentru creșterea capitalului social de la Genoa.

Contactat de FANATIK, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a reacționat cu privire acest subiect.

„Nu am eu treabă cu ce face Dan Şucu. Dacă are bani să preia, e foarte bine. Care e problema? Dar nu are rost să stau să comentez că nu e problema mea ce face Dan Şucu în afara ţării”, a spus patronul FCSB pentru FANATIK.