Fiul lui Ion Țiriac a găsit ”sensul vieții”. La ce concluzie a ajuns Ion Ion Țiriac la 49 de ani

Fiul lui Ion Țiriac este în general o fire cât se poate de discretă. Acesta nu participă la prea multe evenimente, iar deși este moștenitorul imperiului clădit de miliardarul român, nu vorbește prea mult despre acest subiect.

Mesajul postat de fiul lui Ion Țiriac

Ion Ion Țiriac are 49 de ani și totodată este și partenerul de viață al faimoasei sportive Sorana Cîrstea. Și iată că în urmă cu puțin timp, acesta i-a surprins pe mulți printr-o postare neașteptată.

Menționăm faptul că fiul lui Ion Țiriac nu este în general prea activ pe contul de socializare. Iată însă că de această dată a decis să transmită un mesaj cât se poate de clar. Acesta a făcut o descoperire legată de sensul vieți.

Fiul miliardarului a ținut să sublinieze faptul că că important nu este „căutarea fericirii”, ci „fericirea căutării”. „Nu ar fi trebuit niciodată să se numească ‘căutarea fericirii’. Ceea ce contează este fericirea căutării”, a transmis acesta.

Ion Ion Țiriac a fost căsătorit și are doi copii

Amintim faptul că înainte de a forma un cuplu cu Sorana Cîrstea, fiul lui Ion Țiriac a fost căsătorit cu Ileana Lazariuc.

Cuplul a divorțat în anul 2017. Iar la ceva timp distanță s-a aflat și că Ion Ion Țiriac formează un cuplu cu Sorana Cîrstea. Cât despre părinții săi, Ion Ion Țiriac este fiul pe care Ion Țiriac îl are din relația cu Mikette von Issenberg, un fost model american de origine franceză.

Și tot el este și cel care . De altfel chiar Ion Țiriac a făcut o serie de declarații cu privire la acest subiect la un moment dat.

Cine se ocupă de afacerile lui Ion Țiriac

Miliardarul român dezvăluia că fiul său a preluat afacerile sale. Ajuns la 86 de ani, Ion Țiriac a preferat să se ocupe din timp de anumite treburi administrative și dezvăluit că are mare încredere în Ion Ion Țiriac.

„Am 86 de ani. Nu mai am probleme de niciun fel, ziua de mâine e încă o zi, mulțumesc lui Dumnezeu, sper să o prind. De business se ocupă feciorul meu. Merge foarte bine, fundația are destui bani ca să facă și lucrurile alea bune pe trebuie să le facem”, afirma miliardarul român.

Referitor la colecția de mașini vechi a lui Ion Țiriac, aceasta a fost donată Fundației care îi poartă numele și pe care o gestionează tot băiatul său. „Familia a decis în unanimitate să o doneze fundației, în felul acesta să țină fundația și colecția, cu toate că am primit o ofertă ieșită din comun săptămâna trecută, nu este de vânzare și rămâne aici”, a mai Ion Țiriac.