Fiul lui Ion Țiriac a provocat un accident rutier, iar mașina lovită a fost proiectată în bordură. Ion Alexandru a primit o amendă pe care a contestat-o

Ion Țiriac (86 de ani), care deține o avere estimată la peste două miliarde de dolari, are trei copii, pe Ion Alexandru, Karim și Ioana. Cel mai implicat în afacerile familiei este Ion Alexandru (49 de ani), care se ocupă de mai multe proiecte imobiliare, precum și de Fundația Țiriac, o organizație non-profit, apolitică și non-guvernamentală, care contribuie la dezvoltarea sportului și încurajarea practicării acestuia în rândul copiilor și tinerilor din România.

Fiul lui Ion Țiriac nu a respectat semnul de „cedează trecerea” în intersecție

Numele lui Ion Alexandru Țiriac figurează în calitate de contestator într-un dosar înregistrat pe 25 iunie 2025 la Judecătoria Sectorului 4, al cărui obiect este „anulare proces verbal de contravenție”, în timp ce intimat este Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Brigada rutieră. Fiul lui Ion Țiriac a menționat faptele pentru care a fost amendat în trafic. Ion Alexandru Țiriac a arătat că, la data de 16.06.2025, se deplasa pe o stradă din sectorul 5, care se intersectează cu altă stradă, având semnul de „cedează trecerea”.

Când s-a încadrat în intersecție, s-a asigurat pentru prioritatea de dreapta și nu se vedea nicio mașină, dar a fost nevoit să evite o groapă foarte mare care i-a distras atenția pentru câteva secunde, timp în care s-a trezit că a acroșat un alt autoturism. Pentru fapta săvârșită, a fost sancționat cu amendă contravenţională în valoare de 1.822,50 lei și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, conform datelor din dosar consultate de FANATIK.

Țiriac Jr. a mai precizat că contravenția este o faptă ilicită care se încadrează în consecințele prevăzute de actul normativ numai atunci când aceasta este săvârșită cu vinovăție, vinovăția constituind latura subiectivă a contravenției, respectiv este un act de voință care implică în primul rând un factor intelectiv și apoi unul volitiv.

DGPMB-Brigada Rutieră a arătat că, din analiza materialului probator administrat în cauză, rezultă că la data de 16.06.2025, care spun că ,,La intersecţiile cu circulaţie dirijată, conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnificaţia indicatoarelor, culoarea semaforului sau indicaţiile ori semnalele poliţistului rutier.” Poliția a precizat că din interpretarea declarațiilor celor doi conducători auto scrise la unitatea de poliție, a schițelor întocmite de aceștia, precum și a avariilor existente la cele două autovehicule, agentul de poliție rutieră a stabilit în mod obiectiv vinovăția în sarcina lui Ion Alexandru Țiriac, iar cele două autoturisme implicate au suferit avarii care corespund dinamicii producerii accidentului.

Poliția a mai arătat că procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor reprezintă un act autentic care face dovada deplină a situației de fapt până la proba contrară, care revine celui care contestă actul respectiv, în conformitate cu dispoziţiile art. 249 Cod de Procedură Civilă, ,,Cel care face o susţinere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege”. Simpla negare a lui Ion Alexandru Țiriac, în sensul că fapta reţinută în sarcina sa nu corespunde realităţii, nu îl exonerează de răspundere şi nu înseamnă că nu a săvârşit contravenţia.

Ce avarii a suferit autoturismul lovit de mașina lui Ion Alexandru Țiriac

Totodată, DGPMB-Brigada rutieră a menționat că contestatorul Ion Alexandru Țiriac nu a formulat obiecțiuni și că individualizarea sancţiunii contravenţionale a fost aplicată în limitele prevăzute de actul normativ sancţionator şi în special aceasta a fost aplicată încât să fie proporţională în raport cu gradul de pericol social al faptelor săvârşite, agentul constatator ţinând astfel cont de aspectele, sancţiunea contravenţională aplicată îndeplinind atât un rol preventiv, cât şi un rol represiv.

Instanța a specificat că, din analiza declarațiilor scrise și a avariilor autovehiculelor, rezultă că Ion Alexandru Țiriac nu a respectat semnificația indicatorului ,,Cedează trecerea”, intrând în coliziune cu un autoturism care, în urma impactului, a fost proiectat în bordură. Procesul-verbal a fost semnat de agentul constatator și de contestator, fără mențiuni. S-a arătat că, din declarația lui Țiriac Jr din data de 16.06.2025, cu ocazia audierii la unitatea de poliție, acesta a declarat faptul că la data de 16.06.2025, orele 16:59, a condus autoturismul marca Volvo, iar la intersecție nu a acordat prioritate de trecere autoturismului marca Dacia Sandero și l-a lovit lateral stânga spate.

Din declarația intervenientului dată la unitatea de poliție la data de 16.06.2025, rezultă că la data de 16.06.2025, în jurul orei 16:59, a condus autoturismul Dacia Sandero, iar la intersecție a fost lovit de autoturismul marca Volvo în partea din stânga spate, mașina sa a ricoșat în bordură pe care a lovit-o, fiind întoarsă 360 de grade. Roata din dreapta a fost ruptă, deteriorată în urma impactului cu bordura. Instanța a arătat că Ion Alexandru Țiriac, căruia îi revine sarcina probei, nu a administrat niciun mijloc de probă din care să rezulte faptul că nu se face vinovat de fapta contravențională reținută în sarcina acestuia.

Fiul lui Ion Țiriac a pierdut procesul cu Poliția

Mai mult decât atât, Țiriac Jr a recunoscut, la termenul de judecată din data de 2.02.2026, , deoarece nu a acordat prioritate, a notat instanța. În dosar se menționează că situația de fapt reținută de agentul constatator în procesul-verbal de contravenție corespunde realității, întrucât din analiza declarațiilor celor doi conducători auto implicați în accident, coroborate cu schițele accidentului întocmite de aceștia și cu avariile celor două autoturisme, rezultă că Ion Alexandru Țiriac, prin nerespectarea semnificației indicatorului ,,Cedează trecerea”, nu a acordat prioritate de trecere autoturismului marca Dacia Sandero și a lovit lateral stânga spate autoturismul, proiectându-l în bordură.

În ceea ce priveşte sancţiunea contravențională aplicată contestatorului, instanța a reținut că amenda contravenţională în cuantum de 1.822,5 lei este corect individualizată și este proporţională în raport cu gradul de pericol social ridicat al faptei săvârşite, având în vedere că, urmare a conduitei culpabile a contestatorului, care nu a acordat prioritate de trecere, s-a produs un accident de circulație din care au rezultat pagube materiale, autoturismul marca Dacia Sandero fiind sever avariat. Ca atare, este neîntemeiată solicitarea lui Ion Alexandru Țiriac având ca obiect înlocuirea sancțiunii amenzii contravenționale cu avertismentul, se specifică în dosarul consultat de FANATIK.

Așadar, instanța a menționat că nu poate analiza proporţionalitatea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile și nici nu poate dispune înlăturarea acestei sancţiunii complementare, întrucât procesul-verbal de contravenție a fost în mod legal întocmit.

Pentru aceste considerente, având în vedere faptul că procesul-verbal a fost legal şi temeinic întocmit, instanţa a arătat că urmează să respingă, ca neîntemeiată, plângerea contravenţională formulată de Ion Alexandru Țiriac, decizie care a fost luată de Judecătoria Sectorului 4 pe 17 februarie 2026. Tot la Judecătoria Sectorului 4 mai este un dosar similar, fiul lui Ion Țiriac contestând o amendă încasată tot pe 21 iunie 2025. Următorul termen din acest dosar este programat pe 4 mai 2026.