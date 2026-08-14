Fiul lui Ion Țiriac rămâne fără vila de pe malul lacului Tei. Ce planuri are, de fapt, celebrul afacerist cu acest teren

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Miliardarul Ion Țiriac se pregătește pentru un nou proiect de amploare. Celebrul om de afaceri îl lasă pe fiul său, Alexandru, fără vila de pe malul lacului Tei. Descoperă în paragrafele următoare despre ce este vorba.

Ion Țiriac, planuri pentru vila fiului său, Alexandru

Ion Țiriac se numără printre cei mai cunoscuți oameni de afaceri români. Are proiecte în București, dar și în orașul său de suflet, unde . Dorin Mateiu plănuiește să construiască un complex imobiliar care va dispune de apartamente, parcare, dar și un parc de un hectar.

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La capitolul dezvoltare proprietăți și clădiri fostul jucător de tenis are planuri uriașe, după ce . Are o idee care vizează locuința fiului său cel mare, Alexandru Țiriac. Acesta are o vilă construită în anul 2014, cu o suprafață desfășurată de circa 3.000 de metri pătrați. Casa este situată pe malul lacului Tei, dar ar urma să fie demolată în perioada următoare.

Potrivit , proiectul de pe acest teren cu o suprafață totală de 7.286 de metri pătrați este unul de amploare. Concret, fostul sportiv vrea să ridice pe această bucată de pământ cu formă triunghiulară un turn cu 127 de apartamente premium. Apartamentele vor fi cu două și trei camere, proiectul incluzând și garsoniere.

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În plus, se iau în calcul 236 de locuri de parcare în cele 3 subsoluri ale clădirii și parțial la sol. Unitățile locative de la parter vor dispune de grădină proprie. Mai mult decât atât, biroul de arhitectură care a realizat planul pentru Ion Țiriac a specificat faptul că majoritatea apartamentelor sunt de tip duplex. Astfel, vor fi orientate pe ambele laturi lungi ale unei aripi de clădire.

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Cât investește Ion Țiriac în proiect

Una dintre laturile terenului are deschidere la apă, ceea ce înseamnă că locuințele nu vor fi deloc accesibile la preț. Prețul mediu al unui apartament în acest complex imobiliar scos la vânzare de Ion Țiriac ar putea trece de 500.000 de euro. Costul este atât de mare datorită locației, dar și faptului că are o priveliște superbă.

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Fostul mare tenismen investește o sumă exorbitantă, care se ridică la aproape 62 de milioane de euro. Miliardarul român, care are o avere de peste 2,3 miliarde de dolari, nu se uită la bani. Terenul pe care se află casa lui Alexandru Țiriac este proprietatea companiei Romprod Trading, care a făcut parte din portofoliul Țiriac Group.

În altă ordine de idei, afaceristul a vândut în anul 2021 un teren pe care-l deținea prin intermediul grupului Țiriac. A înstrăinat un loc cu o suprafață de 21.165 metri pătrați, care se găsea chiar pe malul lacului Tei. Vânzarea a fost făcută pentru aproximativ 15 milioane de euro, în prezent aici fiind dezvoltat un ansamblu imobiliar.