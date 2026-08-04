Fiul lui Ion Țiriac, reacție unică la un mesaj făcut public de Simona Halep. Ce a observat, de fapt, afaceristul

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Mesajul făcut public de Simona Halep a primit o reacție unică din partea unui afacerist român. Iată ce a notat fiul lui Ion Țiriac, dar și ce a observat la fosta jucătoare de tenis. Nimeni nu se aștepta la această dezvăluire.

Simona Halep, în atenția lui Alexandru Țiriac

În ultima perioadă Simona Halep (34 ani) și-a construit o imagine publică foarte frumoasă. Fosta jucătoare de tenis, retrasă din activitatea competițională în februarie 2025, se concentrează pe afaceri și starea de bine. A lăsat în urmă rivalitatea din teren, deși .

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Superba șatenă apare la rândul său în ipostaze speciale, care nu sunt trecute cu vederea. Unul dintre urmăritorii săi este chiar fiul cel mare al miliardarului Ion Țiriac. Afaceristul a oferit o , în loja regală de la Wimbledon. Acum, a văzut un detaliu neașteptat.

A remarcat faptul că fosta tenismenă este o prezență constantă la diferite evenimente. În plus, campioana mondială a semnat contracte și parteneriate care îi rotunjesc veniturile din conturile bancare. De curând a anunțat că este imaginea unui companii aeriene, care operează zboruri în destinații de vacanță spectaculoase.

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„Călătoria este la fel de importantă ca destinația”, a scris Simona Halep, pe contul oficial de Instagram. Mesajul transmis în limba engleză apare în dreptul unei imagini în care fostul număr 1 mondial este încadrat de doi piloți. Poza a fost imortalizată în cabina de pilotaj. Totodată, sportiva a mulțumit firmei aeriene.

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„Pur și simplu peste tot, tot timpul”, este comentariul lăsat de fiul lui Ion Țiriac, pe aceeași rețea de socializare. Acest lucru arată că cei doi sunt persoane destul de apropiate. Mai mult decât atât, tatăl afaceristului a fost o perioadă îndelungată unul dintre susținătorii fostului lider WTA la competițiile importante.

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Cum se înțeleg Simona Halep și Ion Țiriac

În cadrul unei conferințe de presă susținută în urmă cu câțiva ani Ion Țiriac a discutat despre relația pe care o are cu Simona Halep. Miliardarul a adus-o în discuție și pe Sorana Cîrstea care a format un cuplu vreme de 5 ani cu fiul său, Alexandru. Cu această ocazie, a transmis că este o persoană extrem de rezonabilă.

„Relațiile mele cu Simona Halep, Sorana, sunt niște relații logice. Dar eu am o mare calitate, sunt cu picioarele pe pământ. Eu de unde am plecat, de la Brașov, de la Steagul Roșu am lăsat ușa deschisă. Însă nu pot eu să-mi dau o părere despre ceva care un om face sau nu face când închide ușa.

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Un pic de respect ar trebui să aibă persoana publică, pentru că persoana publică are datoria să împartă în toate punctele de vedere numai binele, ca și în treburile în care nu-i convine pentru că de aceea e persoană publică. Treaba asta are și o graniță pe undeva, ar trebui atunci când închidem ușa să respectăm pe toată lumea”, a declarat Ion Țiriac, scrie .

Tot atunci celebrul om de afaceri a mărturisit că nu ar fi putut să o antreneze pe Simona Halep. A făcut această afirmație pentru că este genul de om care preferă să lucreze cu un sportiv muncitor, nicidecum cu unul înzestrat cu talent. Chiar și așa a subliniat că fosta campioană este muncitoare, dar limitată la fizicul pe care și l-a clădit în adolescență.

„Simona Halep e mai tare aici (n.r. – la cap) decât la picioare. Însă are și acest caracter bun și rău, care la un moment dat o face să se întoarcă complet. Nu zic eu că îi trebuie antrenor. Îi trebuie un antrenor pe care să-l respecte mai mult decât se respectă dacă se uită în oglindă”, a mai adăugat Ion Țiriac, mai arată sursa citată mai devreme.