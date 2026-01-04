Fiul lui Lionel Messi îi calcă deja pe urme tatălui său! Gol fenomenal din foarfecă semnat de Mateo. Video

ADVERTISEMENT

Lionel Messi o duce de minune la Inter Miami CF. Superstarul argentinian a câștigat titlul în Major League Soccer, însă are și un alt motiv de bucurie. Fiul său, Mateo, îi calcă pe urme. La ultimul meci, micuțul a înscris un gol de senzație, din foarfecă. Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare.

Copiii lui Lionel Messi fac și ei fotbal. Unul dintre ei deja impresionează

Lionel Messi are trei fii: Thiago, Mateo și Ciro. Toți trei sunt extrem de pasionați de fotbal și visează ca, într-o zi, să ajungă jucători de renume mondial. În prezent, aceștia se antrenează la grupele de juniori ale celor de la Inter Miami, iar antrenorii au doar cuvinte de laudă la adresa lor.

Au și cu cine să semene. Ajuns spre finalul carierei, argentinianul se bucură în continuare de sportul care l-a făcut celebru și visează la noi trofee, de ce nu, chiar la încă un titlu mondial cu Argentina.

Mateo, fiul lui Lionel Messi, a înscris un gol din foarfecă

Mateo, fiul mijlociu al lui Lionel Messi, pare că are șanse mari să ajungă fotbalist. Puștiul de doar 10 ani a înscris un gol fabulos în ultimul meci al juniorilor celor de la Inter Miami. Acesta l-a învins pe portarul advers cu o foarfecă superbă, stârnind aplauzele celor prezenți.

„Mateo Messi, fiul idolului argentinian, i-a lăsat pe toți cu gura căscată după o fază spectaculoasă încheiată cu gol. O foarfecă imparabilă, care i-a pus în dificultate atât pe fundași, cât și pe portar”, au scris jurnaliștii de la

Look at this bicycle kick from Mateo

Pe ce poziții joacă copiii lui Lionel Messi

a vorbit, în trecut, despre calitățile pe care le posedă fiii săi. Lionel Messi este extrem de fericit și speră ca, într-o zi, micuții să își îndeplinească visul de a juca la cele mai mari echipe din lume.

„Copiii mei sunt foarte diferiți. Thiago este mai degrabă un strateg, un organizator, un mijlocaș. Mateo este mai mult un atacant, îi place să marcheze goluri, este inteligent. Iar Ciro este mai exploziv, cu multe intervenții și dueluri”, spunea Lionel Messi în urmă cu ceva timp despre copiii săi.