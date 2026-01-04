Sport

Fiul lui Lionel Messi îi calcă deja pe urme tatălui său! Gol fenomenal din foarfecă semnat de Mateo. Video

Lionel Messi strălucește la Inter Miami. Fiul său, Mateo, a marcat un gol spectaculos din foarfecă, iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare.
Alex Bodnariu
04.01.2026 | 13:46
Fiul lui Lionel Messi ii calca deja pe urme tatalui sau Gol fenomenal din foarfeca semnat de Mateo Video
ULTIMA ORĂ
Fiul lui Lionel Messi îi calcă deja pe urme tatălui său! Gol fenomenal din foarfecă semnat de Mateo
ADVERTISEMENT

Lionel Messi o duce de minune la Inter Miami CF. Superstarul argentinian a câștigat titlul în Major League Soccer, însă are și un alt motiv de bucurie. Fiul său, Mateo, îi calcă pe urme. La ultimul meci, micuțul a înscris un gol de senzație, din foarfecă. Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare.

Copiii lui Lionel Messi fac și ei fotbal. Unul dintre ei deja impresionează

Lionel Messi are trei fii: Thiago, Mateo și Ciro. Toți trei sunt extrem de pasionați de fotbal și visează ca, într-o zi, să ajungă jucători de renume mondial. În prezent, aceștia se antrenează la grupele de juniori ale celor de la Inter Miami, iar antrenorii au doar cuvinte de laudă la adresa lor.

ADVERTISEMENT

Au și cu cine să semene. Lionel Messi este considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști din toate timpurile. Ajuns spre finalul carierei, argentinianul se bucură în continuare de sportul care l-a făcut celebru și visează la noi trofee, de ce nu, chiar la încă un titlu mondial cu Argentina.

Mateo, fiul lui Lionel Messi, a înscris un gol din foarfecă

Mateo, fiul mijlociu al lui Lionel Messi, pare că are șanse mari să ajungă fotbalist. Puștiul de doar 10 ani a înscris un gol fabulos în ultimul meci al juniorilor celor de la Inter Miami. Acesta l-a învins pe portarul advers cu o foarfecă superbă, stârnind aplauzele celor prezenți.

ADVERTISEMENT
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în...
Digi24.ro
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui

„Mateo Messi, fiul idolului argentinian, i-a lăsat pe toți cu gura căscată după o fază spectaculoasă încheiată cu gol. O foarfecă imparabilă, care i-a pus în dificultate atât pe fundași, cât și pe portar”, au scris jurnaliștii de la Sport.es.

ADVERTISEMENT
Mărturia unui tânăr
Digisport.ro
Mărturia unui tânăr "îngropat sub oameni" în barul din Elveția: "Stăteam pe jos și mă gândeam că gata, mor"

Pe ce poziții joacă copiii lui Lionel Messi

Fostul star al celor de la FC Barcelona a vorbit, în trecut, despre calitățile pe care le posedă fiii săi. Lionel Messi este extrem de fericit și speră ca, într-o zi, micuții să își îndeplinească visul de a juca la cele mai mari echipe din lume.

„Copiii mei sunt foarte diferiți. Thiago este mai degrabă un strateg, un organizator, un mijlocaș. Mateo este mai mult un atacant, îi place să marcheze goluri, este inteligent. Iar Ciro este mai exploziv, cu multe intervenții și dueluri”, spunea Lionel Messi în urmă cu ceva timp despre copiii săi.

ADVERTISEMENT
Marian Aioani a răspuns instant când a fost întrebat dacă vrea FCSB în...
Fanatik
Marian Aioani a răspuns instant când a fost întrebat dacă vrea FCSB în play-off. Cu cine se bate Rapid la titlu. Video
Salariul lui Daniel Paraschiv la Rapid. Când ajunge în cantonamentul din Antalya. Exclusiv
Fanatik
Salariul lui Daniel Paraschiv la Rapid. Când ajunge în cantonamentul din Antalya. Exclusiv
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante...
Fanatik
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Momentul în care Valentin Ceaușescu nu a vrut să mai audă de Gică...
iamsport.ro
Momentul în care Valentin Ceaușescu nu a vrut să mai audă de Gică Popescu: `Nu mă mai interesează!`
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!