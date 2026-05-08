Fiul lui Lucian Bălan, interviu sfâșietor: „Tatăl meu și-a distrus picioarele și sănătatea pentru Steaua!”. Video exclusiv

Răzvan Bălan, fiul lui Lucian Bălan, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre cariera tatălui său. Confesiune sfâșietoare despre cât de mult s-a dedicat părintele său clubului din Ghencea.
Bogdan Ciutacu
08.05.2026 | 11:14
Interviu sfâșietor cu Răzvan Bălan, fiul lui Lucian Bălan. Confesiuni despre părintele său, plecat dintre noi în 2015. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Clubul Steaua a sărbătorit joi, 7 mai, 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Evenimentul a strâns în Ghencea fostele glorii ale echipei pentru un spectacol deosebit în cinstea reușitei istorice. Răzvan Bălan, fiul regretatului Lucian Bălan, a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre tatăl său, de la ce înseamnă să îi ducă numele mai departe până la realizările lăsate în urma sa. Moment de sinceritate și emoții pure când și-a amintit de perioadele în care fostul jucător român a îmbrăcat tricoul Stelei.

Răzvan Bălan a rememorat cariera tatălui său. Amintiri despre Lucian Bălan, fostul mare jucător al Stelei

Ce înseamnă pentru fiul lui Lucian Bălan să fie prezent astăzi la un eveniment atât de important?

– Este o mare onoare pentru mine și mă bucur că Steaua București și organizatorii, precum și colegii tatălui meu nu m-au uitat și m-au chemat și pe la sărbătoarea de 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Pe această cale le mulțumesc foarte mult pentru tot ce au pregătit pentru că au trecut foarte mulți ani.

Cât de mulți?

– 10 ani! Nu i-am mai văzut pe foștii colegi ai tatălui meu de 10 ani, de la sărbătoarea de 30 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, în 2016.

În seara aceasta, ați avut șansa să vedeți în premieră noul stadion Ghencea…

– Da, e foarte frumos și am încercat să îmi amintesc niște lucruri din copilărie și am regăsit câteva de la terenurile de antrenament care au rămas acolo și mi-am amintit cu drag de acele clipe și chiar am fost cazat la hotelul de lângă stadion.

Răzvan Bălan și-a elogiat tatăl

Pentru cei care nu știu foarte multe despre Lucian Bălan ce ați dori să le transmiteți. Cine a fost omul și fotbalistul Lucian Bălan?

– Să vă spun un lucru interesant. A fost singurul fotbalist bucureștean, născut aici și care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, chiar dacă ulterior s-a mutat la Baia Mare. A fost singurul mijlocaș titular în toate cele trei finale Sevilla, Monte Carlo și Tokyo (n.r. Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală). A fost un om care și-a dat sufletul pe teren și și-a distrus sănătatea și picioarele pentru Steaua și faima țării.

Adrian Bumbescu povestea cu ochii în lacrimi și regret că și-ar fi dorit ca Steaua 86 să fie mai unită. Vorbea cu regret despre cei care au plecat prea devreme, printre care și Lucian Bălan…

– Din păcate asta este. Tatăl meu a fost primul dintre cei care au plecat, dar rămâne în amintirea tuturor și asta este tot ce contează acum.

Ce amintiri mai aveți din perioada în care Lucian Bălan juca la Steaua?

– Adunăm toate colecționabilele care au mai rămas, dar sunt prea puțin pentru că multe s-au pierdut pe drum. A avut mulți prieteni cărora le-a oferit tricouri și altele. Acum vrem să facem o colecție pentru nepoți.

  • 12.11.2015 este data morții lui Lucian Bălan (56 de ani)
  • 8 este numărul trofeelor câștigate de Lucian Bălan în cariera de fotbalist, toate cu Steaua
  • 1985 – 1989 și 1990 – 1993 sunt cele două perioade în care Lucian Bălan a jucat pentru Steaua

Fiul lui Lucian Bălan, interviu sfâșietor despre tatăl său

Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12", a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity", „Ultima fază", „Români ca lumea" sau „Tribal Worldwide Romania", proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
