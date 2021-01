Fiul lui Marcel Toader, îngropat în datorii. Cum a reușit Maximilian să supraviețuiască

Băiatul lui Marcel Toader, Maximilian, a rămas cu datorii uriașe după moartea regretatului sportiv, fiind nevoit să renunțe la moștenire. Fiul acestuia a supraviețuit anului 2020, însă spune că mai sunt sume pe care trebuie să le scoată din buzunar.

Tânărul de 23 de ani a aflat că tatăl său avea 6 firme cărora le datora sume importante de bani, motiv pentru care Maximilian a încercat să remedieze această situație neplăcută. Acesta a fost și motivul pentru care a scos la vânzare apartamentul lăsat moștenire de părintele său.

Maximilian Toader a obținut aproximativ 190.000 de euro pe casa regretatului sportiv și a lichidat în felul acesta mai multe datorii rămase în urma tatălui său, care a murit în urmă cu mai bine de un an după ce a suferit un infarct, în timp ce se afla la masă.

Maximilian, datorii uriașe de pe urma regretatului Marcel Toader

Fiul lui Marcel Toader a dezvăluit că ultimul an a fost unul foarte greu, dovadă că în momentul de față s-a mutat la mama sa. Tânărul a încercat să lichideze datoriile uriașe, însă mărturisește că în prezent tot mai trebuie să achite 20.000 de euro.

„Am urmărit de la jumătatea anului 2019 toate problemele, am aflat în cea mai mare parte în 2020 care este situația. Rămăseseră după moartea tatălui meu anumite firme cu datorii. Vreo 6 la număr în care era implicat. Nu știam de acele firme.

A trebuie să mă duc la ANAF să văd exact cum stă situația. Am aflat că sunt niște datorii, am aflat că apartamentul tatălui meu este pe o firmă la care existau datorii foarte mari și au trebuit plătite. M-am interesat să vând apartamentul.

Casa era pe o firmă care era în faliment și avea ordin de executare silită. Am vorbit cu executorul judecătoresc și m-a lăsat să găsesc eu client. Am reușit să găsesc până la urmă, am reușit să îl vând și am acoperit o mare parte din sumă.

Cu vreo 140 de mii, el fiind evaluat la 190 de mii, cam așa. Mi-a mai rămas o datorie de vreo 20.000 de euro”, a declarat fiul lui Marcel Toader, Maximilian, pentru Antena Stars, informează spynews.ro.

Tânărul s-a concentrat în ultima perioadă pe rezolvarea problemelor regretatului său tată, dorind ca pe viitor să se concentreze pe propriile afaceri. Maximilian Toader nu a vrut să înceapă acum un business nou, fiind încă afectat de datoriile lui Marcel Toader.

