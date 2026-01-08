Sport

Fiul lui Michael Schumacher a trecut peste despărțirea cu Laila Hasanovic. Cu cine a fost văzut 

Băiatul celebrului Michael Schumacher a depășit separarea de fotomodelul danez Laila Hasanovic. Ipostaza în care a fost surprins pilotul de curs german.
Alexa Serdan
08.01.2026 | 23:59
Fiul lui Michael Schumacher a trecut peste despartirea cu Laila Hasanovic Cu cine a fost vazut
Mick Schumacher are o nouă relație amoroasă. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Mick, fiul lui Michael Schumacher, a trecut peste despărțirea cu Laila Hasanovic. Frumoasa blondină a confirmat legătura amoroasă cu jucătorul de tenis Jannik Sinner. Iată cu cine a fost văzut acum sportivul de 29 de ani.

Cu cine se iubește fiul lui Michael Schumacher

Băiatul lui Michael Schumacher este în vizorul oamenilor datorită relației sentimentale. După ce s-a despărțit de fotomodelul suedez Laila Hasanovic a decis să fie mai discret în ceea ce privește viața personală.

ADVERTISEMENT

Pilotul de curse de origine germană nu a reușit, însă, să stea departe de lumina reflectoarelor. Potrivit The Sun, tânărul a depășit separarea de fosta parteneră de viață, care se iubește cu celebrul tenismen Jannik Sinner.

Recent, Mick Schumacher a fost surprins în compania unei tinere superbe. Acesta este de origine portugheză, are 24 de ani și este de profesie model. Se numește Clara Ramos și este studentă în Barcelona, Spania.

ADVERTISEMENT
Cum vor SUA să-i „cumpere” pe groenlandezi: plăți de până la 100.000 de...
Digi24.ro
Cum vor SUA să-i „cumpere” pe groenlandezi: plăți de până la 100.000 de dolari de persoană pentru separarea de Danemarca

Conform informațiilor din social media, frumoasa șatenă vrea să devină doctor în filosofie. Până acum nu a făcut nicio declarație cu privire la apropierea de sportiv, dar un amănunt a ieșit la iveală. Pilotul o urmărește pe Instagram.

ADVERTISEMENT
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă:...
Digisport.ro
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii

Cum a fost surprins Mick Schumacher cu actuala iubită

Mick Schumacher și Clara Ramos nu au imagini împreună în spațiul virtual, semn că relația este la început. În schimb, cei doi tineri au fost văzuți în Camp de Mar, Mallorca, unde au petrecut împreună weekendul.

Sursa menționată anterior mai arată faptul că noul cuplu se înțelege extrem de bine. Publicația germană BILD a publicat mai multe imagini în care tânăra îl îmbrățișează pe pilotul de curse, pe terenul de golf de pe insula Baleare.

ADVERTISEMENT

Fotografiile au fost imortalizate aproape de vila familiei lui Mick Schumacher. Mai mult decât atât, fiul celebrului campion mondial la cursele de Formula 1 și actuala parteneră de viață țin foarte mult unul la celălalt.

Mirel Rădoi semnează și revine pe bancă! Cu cine negociază și când are...
Fanatik
Mirel Rădoi semnează și revine pe bancă! Cu cine negociază și când are loc prezentarea oficială. Update
Imagini uluitoare! Diego Simeone s-a dus „glonț” la Vinicius: „Florentino o să te...
Fanatik
Imagini uluitoare! Diego Simeone s-a dus „glonț” la Vinicius: „Florentino o să te dea afară! Ține minte ce-ți spun!”
Ce a făcut Florin Prunea la emisiunea Desafio de la Pro TV. Concurenții,...
Fanatik
Ce a făcut Florin Prunea la emisiunea Desafio de la Pro TV. Concurenții, uluiți de ce s-a întâmplat: ”Zici că era drujbă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
S-a decis totul! Mirel Rădoi semnează în Arabia Saudită. Când este așteptat românul...
iamsport.ro
S-a decis totul! Mirel Rădoi semnează în Arabia Saudită. Când este așteptat românul la noua echipă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!