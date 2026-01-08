Fiul lui Michael Schumacher a trecut peste despărțirea cu Laila Hasanovic. Cu cine a fost văzut 

ADVERTISEMENT

Mick, fiul lui Michael Schumacher, a trecut peste despărțirea cu Laila Hasanovic. Frumoasa blondină a confirmat legătura amoroasă cu jucătorul de tenis Jannik Sinner. Iată cu cine a fost văzut acum sportivul de 29 de ani.

Cu cine se iubește fiul lui Michael Schumacher

este în vizorul oamenilor datorită relației sentimentale. După ce s-a despărțit de fotomodelul suedez Laila Hasanovic a decis să fie mai discret în ceea ce privește viața personală.

Pilotul de curse de origine germană nu a reușit, însă, să stea departe de lumina reflectoarelor. Potrivit , tânărul , care se iubește cu celebrul tenismen Jannik Sinner.

Recent, Mick Schumacher a fost surprins în compania unei tinere superbe. Acesta este de origine portugheză, are 24 de ani și este de profesie model. Se numește Clara Ramos și este studentă în Barcelona, Spania.

Conform informațiilor din social media, frumoasa șatenă vrea să devină doctor în filosofie. Până acum nu a făcut nicio declarație cu privire la apropierea de sportiv, dar un amănunt a ieșit la iveală. Pilotul o urmărește pe Instagram.

Cum a fost surprins Mick Schumacher cu actuala iubită

Mick Schumacher și Clara Ramos nu au imagini împreună în spațiul virtual, semn că relația este la început. În schimb, cei doi tineri au fost văzuți în Camp de Mar, Mallorca, unde au petrecut împreună weekendul.

Sursa menționată anterior mai arată faptul că noul cuplu se înțelege extrem de bine. Publicația germană a publicat mai multe imagini în care tânăra îl îmbrățișează pe pilotul de curse, pe terenul de golf de pe insula Baleare.

Fotografiile au fost imortalizate aproape de vila familiei lui Mick Schumacher. Mai mult decât atât, fiul celebrului campion mondial la cursele de Formula 1 și actuala parteneră de viață țin foarte mult unul la celălalt.