Fiul lui Michael Schumacher nu-și mai ascunde relația amoroasă. Mick s-a afișat cu noua iubită, Clara Ramos

Mick, băiatul lui Michael Schumacher, a făcut un pas uriaș și a apărut cu actuala parteneră de viață. Clara Ramos este o frumoasă șatenă de profesie violonistă.
Alexa Serdan
31.05.2026 | 14:15
Mick Schumacher și Clara Ramos, apariție oficială. Sursa foto: Instagram / Indycar
După ce s-a despărțit de modelul Laila Hasanovic fiul lui Michael Schumacher a luat o decizie radicală. Pilotul german a hotărât să nu-și mai ascundă deloc relația sentimentală pe care a început-o cu noua iubită, Clara Ramos.

Mick Schumacher și Clara Ramos, prima apariție împreună

Mick Schumacher (27 ani) a trecut peste separarea de fosta parteneră de viață, concentrându-se pe carieră. Sportivul a luat parte recent la un eveniment organizat în Indiana Convention Center din SUA, unde nu a fost singur. Înainte de a i se înmâna premiul „Rookie of the Year” pentru prestațiile sale din IndyCar a șocat pe toată lumea.

A atras toată atenția asupra sa pentru că s-a afișat pentru prima oară cu noua iubită. Zvonurile că formează un cuplu cu o frumoasă șatenă au fost, astfel, confirmate. Pilotul german se iubește cu Clara Ramos (25 ani), o tânără din Portugalia, care este studentă, De asemenea, s-a aflat că aceasta este de profesie violonistă.

Studiază acest instrument muzical încă de la vârsta de 5 ani. În plus, este pasionată de echitație, fiind surprinsă călărind la celebrul „XCS Ranch”. Concret, este vorba de baza ecvestră deținută de familia lui Michael Schumacher. Așadar, Mick Schumacher a făcut un pas uriaș în ceea ce privește povestea de dragoste pe care o trăiește.

Apariția oficială alături de cea care l-a cucerit l-a pus în lumina reflectoarelor, toată lumea dorind să afle cât mai multe informații despre cei doi. Fiul celebrului pilot german nu a făcut nicio declarație despre șatenă, preferând să fie rezervat în această privință. E loial acestei decizii, dovadă că nu are poze cu Clara Ramos nici pe social media.

Potrivit Bild, tinerii au început să se întâlnească la începutul anului. În luna ianuarie au fost fotografiați în timp ce se îmbrățișau la o partidă de golf, unde se aflau alături de mai mulți prieteni. Se pare că legătura amoroasă a evoluat și lucrurile merg excelent în cuplu. Mick Schumacher și Clara Ramos demonstrează că iubirea este mai valoroasă dacă este ținută departe de ochii curioșilor.

Cine este iubita lui Mick Schumacher

Clara Ramos a devenit cunoscută prin prisma relației cu fiul lui Michael Schumacher. Frumoasa șatenă care se iubește cu Mick este originară din Coimbra, Portugalia. În momentul de față, locuiește în Spania, unde urmează un doctorat la University of Barcelona. Este violonistă profesionistă, având concerte peste tot în lume.

Momentan, nu există o listă completă cu orchestrele sau sălile unde cântă în mod regulat. Acest lucru sugerează faptul că încă nu are o carieră publică foarte mediatizată în muzica clasică. Pe de altă parte, tânăra are o activitate constantă pe rețelele de socializare. E un influencer apreciat pe TikTok și Instagram.

Pe aceste platforme Clara Ramos are conținut despre modă și lifestyle. Iubita lui Mick Schumacher adoră să se îmbrace în funcție de starea de spirit, fiind genul de persoană care alege greu o ținută înainte de a ieși din casă. Îi plac trendurile din mediul online.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
