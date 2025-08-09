Fiul lui Mihai Leu, aproape de tragedie! Marco Leu, implicat într-un accident grav la raliu

Fiul lui , Marco, a fost implicat într-un accident grav. În timp ce participa la sesiunea de calificări a evenimentului Super Rally Timișoara, mașina sa a rupt un parapet de beton.

Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident grav

Marco Leu participă în aceste zile la evenimentul Super Rally Timișoara, dedicat tatălui său, , la vârsta de doar 57 de ani, după o luptă dificilă cu o boală cruntă.

În timpul calificărilor, mașina condusă de Marco Leu a rupt un parapet de beton, fiind proiectată într-un alt vehicul, care se afla la încărcat. Marco a fost rănit, iar la faţa locului au intervenit de urgenţă echipaje de ambulanţă şi pompieri. Copilotul acestuia a fost transportat de urgență la spital.

Știre în curs de actualizare