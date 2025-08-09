Sport

Fiul lui Mihai Leu, aproape de tragedie! Marco Leu, implicat într-un accident grav la raliu

Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a fost implicat într-un accident în timp ce participa la evenimentul Super Rally Timișoara.
09.08.2025 | 11:29
Fiul lui Mihai Leu aproape de tragedie Marco Leu implicat intrun accident grav la raliu
Fiul lui Mihai Leu, Marco, a fost implicat într-un accident grav. FOTO: colaj Fanatik

Fiul lui Mihai Leu, Marco, a fost implicat într-un accident grav. În timp ce participa la sesiunea de calificări a evenimentului Super Rally Timișoara, mașina sa a rupt un parapet de beton.

Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident grav

Marco Leu participă în aceste zile la evenimentul Super Rally Timișoara, dedicat tatălui său, Mihai Leu, care a decedat tragic în luna iulie, la vârsta de doar 57 de ani, după o luptă dificilă cu o boală cruntă.

În timpul calificărilor, mașina condusă de Marco Leu a rupt un parapet de beton, fiind proiectată într-un alt vehicul, care se afla la încărcat. Marco a fost rănit, iar la faţa locului au intervenit de urgenţă echipaje de ambulanţă şi pompieri. Copilotul acestuia a fost transportat de urgență la spital.

Știre în curs de actualizare

