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Necazurile se țin lanț de Monday Etim (27 de ani) și numai de fotbal nu-i mai arde. După ce a trecut printr-o accidentare care l-a ținut departe de teren, acum, atacantul Universității Craiova are probleme cu fiul său.

Probleme medicale pentru fiul lui Monday Etim

Refăcut după la derby-ul cu FCSB, Monday Etim era pregătit să se întoarcă pe teren. Doar că revenirea sa la campioana Universitatea Craiova se va mai amâna, deoarece a apărut o problemă familială.

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Din informațiile obținute de FANATIK, fiul de doar un an al atacantului nigerian are probleme de sănătate și a fost internat la un spital din Capitală. Iar Etim a făcut în ultima perioadă mai multe drumuri Craiova – București.

În aceste condiții, este greu de crezut că antrenorul Filipe Coelho se va baza pe serviciile acestuia la meciurile următoare. Cel mai probabil, Monday Etim va începe să prindă minute abia atunci când va trece peste necazul cu cel mic și va fi concentrat 100% la fotbal.

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Ce meciuri mai are de jucat Universitatea Craiova în 2026

”Alb-albaștrii” au reușit să acopere foarte bine absența lui Monday Etim, care nu a jucat în ultimele două luni. Deși Steven Nsimba a fost tras pe linie moartă de Filipe Coelho, antrenorul portughez i-a avut în formă maximă pe Assad Al-Hamlawi, care este , și Simon Elisor. Așadar, se pare că Universitatea Craiova nu suferă deloc la capitolul ofensiv, mai ales că este echipa cu cele mai multe goluri marcate în turului sezonului regulat din SuperLiga.

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Însă, finalul de an este unul extrem de aglomerat pentru olteni, care vor trebui să joace nu mai puțin de nouă partide în mai puțin de o lună. Iar revenirea lui Etim ar fi fost o veste excelentă, dar rămâne de văzut când va putea juca nigerianul din nou. Programul Universității Craiova în 2026 arată astfel:

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