Fiul lui Ozzy Osbourne, voluntar la granița României cu Ucraina: „Era organizată și plină de resurse”

Jack Osbourne, fiul lui Ozzy Osbourne, a fost impresionat de drama prin care trec refugiații din Ucraina. Bărbatul, în vârstă de 36 de ani, s-a alăturat voluntarilor de la una din granițele României. Acesta a fost afectat de tot ce a văzut acolo și a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

Jack Osbourne, voluntar la granița României cu Ucraina. A vrut să ajute personal refugiații

Jack Osbourne a publicat pe contul său de Instagram mai multe fotografii pe care le-a realizat în timp ce a fost voluntar la una din granițele Ucrainei cu România.

Fiul lui Ozzy Osbourne a dezvăluit că nu a putut sta cu mâinile în sân și să privească durerea refugiaților care Astfel, acesta a hotărât să se alăture voluntarilor care se află la granițele cu țara vecină de mai bine de o lună.

În mesajul publicat pe rețelele de socializare el a avut cuvinte de laudă cu privire la situația văzută

Jack Osbourne: „Granița României era organizată și plină de resurse”

Băiatul lui Ozzy Osbourne a dezvăluit că s-a gândit mult timp înainte de a publica imaginile pe Instagram. Jack nu și-a dorit ca gestul său să fie interpretat de public drept o laudă. Ca voluntar, el a oferit îngrijiri medicale orfanilor cu nevoi speciale.

„Am ezitat foarte mult să postez asta pentru că nu am făcut asta pentru atenție și m-am săturat să văd oameni făcând fapte bune doar ca să poată posta despre asta. Am făcut asta pentru că m-am simțit obligat să ajut. Să postez o imagine cu un steag sau orice altceva pur și simplu nu mi se pare suficient. Săptămâna trecută m-am întors dintr-o călătorie incredibil de profundă la granița dintre România și Ucraina.

M-am oferit voluntar într-o organizație. Am fost însărcinați să oferim ajutor medical orfanilor cu nevoi speciale care erau evacuați din Ucraina cu ajutorul unui alt ONG. Deși cât am fost acolo nu am putut scoate copiii afară, ONG-urile au început să-i evacueze acum, din fericire.”, a scris Jack Osbourne.

Pe parcursul șederii sale la granița Ucrainei cu România, Jack a întâlnit femei gravide care căutau cu disperare un loc unde să fie în siguranță.

„În timp ce lucram de-a lungul graniței, am văzut valuri și valuri de refugiați, în principal femei și copii, care părăseau țara lor în speranța de a-și găsi siguranța. Frica și incertitudinea au fost cele mai frecvente sentimente pe care le-am depistat. Granița României era organizată și plină de resurse.”,