Fiul lui Radu Mazăre, infectat cu noul coronavirus. Verdictul medicilor în cazul tânărului

Radu Mazăre Jr., băiatul fostului primar al Constanței, a fost confirmat pozitiv la testul cu noul tip de coronavirus. Tânărul în vârstă de 26 de ani a fost internat pentru câteva zile, dar pentru că starea sa nu s-a agravat a fost lăsat să se trateze acasă.

Fiul fostului edil Radu Mazăre este asimptomatic și a fost depistat cu o formă ușoară a bolii. Acesta este și motivul pentru care urmează tratamentul prescris de cadrele medicale de la domiciliu.

Potrivit antena3.ro, tânărul urmează să stea în izolare până pe 18 septembrie, așa cum chiar Radu Mazăre Jr. a declarat la postul de televiziune menționat. La data respectivă va fi testat din nou pentru a vedea dacă a scăpat sau nu de COVID-19.

Radu Mazăre Jr., infectat cu coronavirus. Se tratează acasă

Sursa menționată anterior mai arată că, nicio altă persoană din familia sa nu a mai fost diagnosticată până acum cu noul tip de coronavirus.

Din fericire, starea lui Radu Mazăre Jr. este una favorabilă, însă medicii trag un semnal de alarmă în privința formei de boală pe care o are.

Având în vedere că băiatul fostului primar controversat din Constanța a fost declarat asimptomatic, este foarte important ca persoanele cu care a intrat în contact să meargă la medic pentru a se testa pentru virusul din China, riscul transmiterii bolii fiind destul de ridicat.

Se pare că tânărul a intrat în contact cu foarte multe persoane în ultimele zile, iar printre care se numără prieteni, dar și parteneri de afaceri. Așadar, aceștia trebuie să se testeze cât mai repede pentru a depista din timp dacă sunt bolnavi sau nu de COVID-19.

Radu Mazăre Jr., despre lupta cu kilogramele în plus

Fiul fostului primar al Constanței adoră sporturile extreme, pasiune pe care a moștenit-o chiar de la celebrul său tată, Radu Mazăre, care în momentul de față se află în spatele gratiilor. Răducu Mazăre a mărturisit recent că datorită acestora a reușit să slăbească foarte ușor.

„Am reușit cu aceste sporturi să slăbesc 10 kilograme în două luni. Am pus ceva greutate și am zis că nu e ok. Aveam aproape 87 și mai vreau să mai scad. Vreau să am măcar 72 de kilograme, având în vedere că am 1,81”, a dezvăluit Radu Mazăre Jr. în emisiunea prezentată de Teo Trandafir.

