Fiul lui Răzvan Lucescu, prezent la Volos pentru finala Cupei Greciei! De cine a fost însoțit. Foto + Video

PAOK nu mai are șanse la titlul de campioană, însă este la un singur pas să câștige Cupa Greciei, mai ales că adversarul din actul final nu se află printre echipele de top. Formația din Salonic întâlnește OFI Creta la Volos, iar Matei Lucescu (32 de ani), fiul lui Răzvan Lucescu, este alături de tatăl său într-un moment extrem de important.

Matei Lucescu, alături de tatăl său la PAOK – OFI Creta, din finala Cupei Greciei

Finala Cupei Greciei dintre PAOK și OFI Creta începe de la ora 20:30, iar miile de fani au ajuns deja pe stadionul din Volos, acolo unde se va disputa partida. Printre suporteri, FANATIK l-a zărit și pe fiul lui Răzvan Lucescu, Matei, care a venit la meci alături de soție și fetița sa, Maria.

Astfel, el va fi alături de tatăl său într-un moment crucial, iar Matei va fi prezent pentru a sărbători o eventuală victorie a tatălui său, dar și pentru a-l consola în cazul unei înfrângeri.

Matei Lucescu a practicat fotbal, dar s-a lăsat devreme! În ce sport performează fiul lui Răzvan Lucescu

La fel ca tatăl său, ca tatăl și bunicul său, ba chiar a dezvăluit că nu a fost niciodată îndrăgostit de acest sport. Ulterior, el a fost atras de motorsport, unde a devenit campion național.

„O schimbare plăcută din salopeta de fabrică în combinezonul de pilot. Îmi place foarte mult, e un sport extrem de frumos și pentru mine, cel puțin relaxant. Eu sunt fan mașini de când îmi pot aduce aminte. Eu sunt singurul din familie pasionat de mașini. Da, nici bunicul meu, nici tata, nu au această pasiune”, spunea Matei Lucescu după ce a obținut primul loc în prima etapă din Campionatul Național de Slalom Paralel.