Fiul lui Răzvan Lucescu, prezent la Volos pentru finala Cupei Greciei! De cine a fost însoțit. Foto + Video

PAOK nu mai are șanse la titlul de campioană, însă este la un singur pas să câștige Cupa Greciei, mai ales că adversarul din actul final nu se află printre echipele de top. Formația din Salonic întâlnește OFI Creta la Volos, iar Matei Lucescu (32 de ani), fiul lui Răzvan Lucescu, este alături de tatăl său într-un moment extrem de important.
Finala Cupei Greciei dintre PAOK și OFI Creta începe de la ora 20:30, iar miile de fani au ajuns deja pe stadionul din Volos, acolo unde se va disputa partida. Printre suporteri, FANATIK l-a zărit și pe fiul lui Răzvan Lucescu, Matei, care a venit la meci alături de soție și fetița sa, Maria.
Astfel, el va fi alături de tatăl său într-un moment crucial, iar Răzvan Lucescu poate să-și mai adauge un trofeu în vitrină la finalul serii. Matei va fi prezent pentru a sărbători o eventuală victorie a tatălui său, dar și pentru a-l consola în cazul unei înfrângeri.
La fel ca tatăl său, Matei Lucescu a fost portar. El a renunțat destul de repede la ideea de a fi fotbalist, ca tatăl și bunicul său, ba chiar a dezvăluit că nu a fost niciodată îndrăgostit de acest sport. Ulterior, el a fost atras de motorsport, unde a devenit campion național.
„O schimbare plăcută din salopeta de fabrică în combinezonul de pilot. Îmi place foarte mult, e un sport extrem de frumos și pentru mine, cel puțin relaxant. Eu sunt fan mașini de când îmi pot aduce aminte. Eu sunt singurul din familie pasionat de mașini. Da, nici bunicul meu, nici tata, nu au această pasiune”, spunea Matei Lucescu după ce a obținut primul loc în prima etapă din Campionatul Național de Slalom Paralel.