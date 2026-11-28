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Cristiano Ronaldo (41 de ani) este aproape de a atinge borna uluitoare de 1.000 de goluri marcate de-a lungul carierei. Lustianul a strâns 987 de reușite și numai 13 goluri îl despart de momentul în care ar intra în istorie.

Cristiano Ronaldo Jr. a celebrat ca tatăl său

Până la momentul reușitei celor 1000 de golrui, are motive de mândrie din partea fiului său. Cristiano Jr. marchează pe bandă rulantă la nivel de juniori și a confirmat chiar și în ultima partidă jucată. Fiul vedetei lusitanilor a fost titular în duelul disputat de Al Nassr U17, împotriva rivalei Al Ittihad U17.

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Implicarea lui Cristiano Ronaldo Jr. s-a simțit încă din debutul partidei. În minutul 14, a recuperat un balon în interiorul careului și a șutat puternic, cu piciorul drept, învingându-l pe portarul advers. Al Nassr U17 a continuat să pună presiune pe defensiva rivalei, iar efortul gazdelor a fost răsplătit chiar înainte de pauză.

Al Nassr U17 a beneficiat de o lovitură liberă, iar Cristiano Ronaldo Jr. a fost desemnat să o execute. Fiul celui mai bun marcator din istoria Portugaliei a tras puternic, pe sub zid, iar mingea a ricoșat direct în poarta lui Al Ittihad. Cristiano Ronaldo Jr. a încrucișat degetul mijlociu și cel arătător, așa cum celebrează tatăl său.

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În cele din urmă, echipa lui CR7 Jr. nu a rezistat atacurilor adversarei. În repriza secundă, Al Ittihad U17 a punctat de două ori și a restabilit egalitatea pe tabelă. Deși ambele formații au forțat victoria, niciuna nu a putut să marcheze al treilea gol, iar punctele au fost împărțite după fluierul final.

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🎥 | هدف لاعب النصر كريستيانو جونيور في شباك الاتحاد

#النصر_الاتحاد U17

#فئات_النصر_السنية https://t.co/VQwge0m5xP — ألعاب النصر المختلفة و الفئات السنية (@Alnassr_SG)

Cristiano Jr. a jucat pentru juniorii Portugaliei

Fiul lui Ronaldo a fost format în academiile cluburilor la care a jucat tatăl său. Mai precis, a evoluat în tricoul celor de la Sporting Lisabona, Manchester United, Real Madrid și Juventus, înainte de a ajunge la Al Nassr. Tânărul fotbalist a impresionat prin prestațiile sale, nu numai prin legătura de sânge cu cel mai prolific atacant din istoria Portugaliei.

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Astfel, Cristiano Jr. a îmbrăcat deja tricoul selecționatelor de juniori ale luistanilor. Pentru . Cristiano Jr. a evoluat 16 minute în victoria naționalei contra Andorrei, 4-0, dar și două minute în victoria contra Serbiei, 2-1. Acesta s-a aflat pe bancă, fără să fie introdus în teren, în partida terminată la egalitate contra Bulgariei, 1-1.