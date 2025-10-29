Sport

Fiul lui Sabin Ilie face senzație la Farul lui Gică Hagi! „Bombiță” a dat un gol care l-ar face invidios chiar și pe „Rege”. Video

Bogdan, fiul lui Sabin Ilie și nepotul lui Adrian Ilie, a marcat un gol cu totul special pentru juniorii celor de la Farul Constanța! Cel poreclit „Bombiță” a înscris după o fază în stilul lui Gică Hagi
Gabriel-Alexandru Ioniță
29.10.2025 | 16:54
Fiul lui Sabin Ilie face senzație la Farul lui Gică Hagi. Foto: colaj Fanatik
Atacantul care poate evolua și în flancul stâng al liniei ofensive joacă în prezent la echipa U16 a „marinarilor”. Aceasta a avut miercuri meci în Cupa României, iar tânărul jucător a reușit să iasă în evidență în mod special.

Bogdan, fiul lui Sabin Ilie, gol superb pentru Farul lui Gică Hagi

Bogdan Ilie a marcat un gol superb, după o fază individuală de excepție. El a primit mingea în timp ce se afla cu spatele la poarta adversă undeva la aproximativ 25 de metri de aceasta. A preluat, s-a întors rapid, iar în primă fază și-a driblat scurt un adversar în exterior.

Apoi, a depășit alți jucători prin două piruete de senzație, în stilul făcut celebru în fotbalul mondial de marele Zinedine Zidane. Ajuns în careu, a finalizat elegant cu piciorul stâng la colțul lung, fără șanse pentru portarul advers. Mingea s-a dus direct în plasa laterală.

Cine este Bogdan, fiul lui Sabin și nepotul lui Adrian Ilie

Bogdan este fiul lui Sabin Ilie din căsătoria sa cu Magda Miu, sora lui Iulian Miu, fost fotbalist la Steaua. Cei doi sunt însă despărțiți de câțiva ani buni. Tânărul locuiește cu mama sa, dar tatăl lui s-a implicat foarte mult în tot acest timp, și o face în continuare, în dezvoltarea sa personală și, mai ales, profesională.

De altfel, în urmă cu ceva timp, cu ocazia unui interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, Sabin Ilie chiar a explicat că încearcă pe cât posibil să fie fizic alături de fiul său când vine vorba despre antrenamente, cantonamente și, bineînțeles, meciuri.

Nepotul lui Adrian Ilie a fost dorit la Valencia, dar tatăl lui a optat atunci pentru Academia Gheorghe Hagi

Tot atunci, fostul atacant a dezvăluit că la acea vreme Bogdan a fost dorit insistent la academia celor de la Valencia, clubul pentru care unchiul său a scris istorie și pentru care a evoluat chiar și tatăl lui la un moment dat, pentru o perioadă scurtă însă. El juca în acea perioadă la școala de fotbal New Star, iar Sabin Ilie a considerat că academia lui Hagi a reprezentat o opțiune mai bună pentru dezvoltarea fiului său în acel punct al carierei lui.

„Este un copil foarte talentat. A făcut 11 ani pe 1 decembrie. Joacă la New Star la Petre Marin și Sorin Ghionea. Ei vă pot spune mai multe, să nu ziceți că îl laud eu. Joacă la grupa 2009 și la 2010. A ieșit cel mai bun fotbalist la turneul de la Slatina. A fost lăudat de Ilie Dumitrescu, de Hagi pentru că face lucruri care sunt înnăscute, fără să le gândească.

Petre Marin i-a zis Bombiță: de la Bombă la Bombiță. El s-a dus la școala de fotbal de la șase ani. Are o forță explozivă, e stângaci dar are ambele picioare. Are o viteză de reacție extraordinară. Asta o îmbunătățești în timp dar el s-a născut cu ea. Sunt moștenite din genă. Se vede că se trage din familie de fotbaliști.

Eu îl văd pe Bogdănel atacant-playmaker. Eu îl văd număr zece pentru că el vede jocul ca un fotbalist de 18 ani. Și asta zic de acum doi ani. Scapă și singur cu portarul, se face că dă la poartă și pasează. Nu îl învață nimeni! El le face!

Pentru Bogdănel m-au întrebat și cei de la Valencia. Că ei joacă între ei în campionat! Dar eu nu pot să iau copilul. Și-a făcut prieteni aici și așa mai departe.

Hagi îl știe de acum trei ani. Doar la academie la el l-aș da! New Star au chiar parteneriat cu echipa lui Gheorghe Hagi”, spunea Sabin Ilie în 2021 pentru FANATIK. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
