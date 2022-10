Fiul lui Ștefan Bănică Jr. își deschide o nouă afacere cu care speră să dea lovitura. Ce vrea să vândă Radu Ștefan

Fiul lui Ștefan Bănică Jr. vrea să deschidă o nouă afacere, cu care speră să dea lovitura. Tânărul de 20 de ani s-a inspirat chiar dintr-o plăcere a tatălui său!

Radu Ștefan, o nouă afacere la doar 20 de ani. Ce idee o să pună în aplicare acum

Radu Ștefan Bănică are o nouă ideea de afacere, mai precis una cu vinuri. După ce a deschis o cafenea, tânărul de 20 de ani a decis că vrea să intre într-o nouă industrie!

Astfel, vrea să lanseze un magazin de vinuri, un proiect pe care îl va face în colaborare cu cafeneaua deja deschisă de el în Capitală.

De altfel, tânărul a mărturisit că are o pasiune pentru afaceri și chiar simte că acestea sunt un hobby pentru el.

„Cafeneaua, și business-ul în general, e hobby-ul meu. Cum îți faci tu timp pentru hobby, așa îmi fac și eu timp pentru cafenea!

Și acum chiar am un nou proiect, în colaborare cu cafeneaua, o să mă axez pe vinuri. Așa că o să lansez un magazin de vinuri!”, a povestit fiul lui Ștefan Bănică Jr. pentru .

De unde i-a venit ideea de afaceri lui Radu Ștefan Bănică

Dar a fost inspirată chiar de tatăl său, faimosul cântăreț Ștefan Bănică Jr.

Tatăl său este un consumator de vinuri, la fel și mama sa, astfel că tânărul Radu Ștefan a preluat și el această iubire pentru vin, de unde și ideea de a deschide o afacere cu el.

„Tata e consumator de vin, mama la fel, și a început să îmi placă și mie. Mi se pare o industrie foarte frumoasă și vreau să fac parte din ea!”, a mai spus Radu Ștefan Bănică.

Tânărul a mai vorbit puțin și despre viața sa personală și a mărturisit că acum nu are timp pentru o iubită.

„E OK, eu mă focusez pe muncă acum și pe ce e important pentru mine. Am licența, am o grămadă de spectacole acum din iarnă, așa că ăsta e focusul meu principal”, a mai spus el pentru sursa citată.