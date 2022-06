Fiul lui Ștefan Bănică, Radu, dezvăluiri despre sora lui, Violeta, și frățiorul Alexandru: „Am moștenit de la părinți ce e mai bun”

Radu Ștefan Bănică este deja bărbat în toată legea. Și-a luat viața în mâini, și-a deschis o afacere, își continuă studiile în domeniul artistic, este pasionat de hipism și are discursul unui tânăr care nu este apăsat de faptul că tatăl său, Ștefan Bănică jr., este una dintre vedetele veritabile ale României.

Fiul lui Ștefan Bănică, Radu, dezvăluiri despre sora lui, Violeta, și frățiorul Alexandru

Radu Ștefan Bănică a vorbit, vizibil încântat de subiect, despre relația pe care o are cu sora și cu frățiorul său, Violeta și Alexandru. Și, chiar dacă împart doar tatăl, cei trei, conform spuselor tânărului, sunt mai mult decât apropiați.

ADVERTISEMENT

În exclusivitate pentru FANATIK, fiul cel mare al lui Ștefan Bănică – din relația cu Camelia Constantinescu – a explicat că există foarte multe asemănări între el, Violeta și micuțul Alexandru. ”Semănăm în ceea ce privește spiritul de familie. La noi e foarte dezvoltat, ne iubim foarte mult”, a spus Radu Ștefan Bănică.

Mai mult, ne-a dezvăluit el, de-a lungul anilor a reușit să comunice cu mai tânăra soră a lui, Violeta, dar și cu micuțul Alexandru. ”Cu Violeta mă înțeleg excelent, suntem apropiați, vorbim des. Cu Alexandru mă înțeleg foarte bine, mai ales că eu iubesc copiii.

ADVERTISEMENT

Nu prea cumpăr cadouri, mai ales haine, el crește repede și primește tot timpul. Dar atunci când îi cumpăr ceva vreau să îi iau ceva semnificativ: o bicicletă, o tablă de scris. Dacă vrea, o să îl și învăț să meargă cu bicicleta”, ne-a mai destăinuit Radu Ștefan Bănică.

Ce a moștenit Radu Ștefan Bănică de la părinții săi și ce sfaturi a primit de la celebrul său tată: ”Mi-a spus să mă concentrez la fiecare lucru”

Radu Ștefan Bănică recunoaște că este suma lucrurilor moștenite de la părinții săi. Și, cu un zâmbet care spune totul despre relația pe care o are cu tatăl și cu mama sa, descrie trăsăturile pe care le-a moștenit de la și de la Camelia Constantinescu.

ADVERTISEMENT

”Eu am moștenit de la părinții mei ce este mai bun de la fiecare. Am moștenit talent, pasiune, educație. De la mama am luat spiritul de familie, modestia… De la tata tot ce e legat de viața artistică. El mi-a dat și sfaturi în domeniu. Mi-a spus să mă concentrez la fiecare lucru pe care îl fac, ca să iasă bine. Și să îmi văd de drum indiferent de piedici, să nu mă dau bătut niciodată”, ne-a mai dezvăluit tânărul actor.

Și, cum actoria pare să îl definească la modul cel mai serios, Radu Ștefan Bănică ne-a recunoscut că este ajutat enorm în meseria pe care și-a ales-o de memoria bună pe care o are. ”Când vine vorba de meseria de actor am noroc cu memoria. Textele le rețin ușor, le citesc și le rețin.

ADVERTISEMENT

E adevărat, când vorbim de Shakespeare mai și tocesc, sunt texte mai dificile. Ți se rotește limba în gură, dar tot le rețin. Cel mai greu rol a fost cel din Richard al III-le”, a mai spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Radu Ștefan Bănică.

ADVERTISEMENT

Radu Ștefan Bănică se descurcă și în afaceri, și în amor

Anul trecut, Radu Ștefan Bănică a intrat în lumea afacerilor. Mai exact, el și-a deschis o cafenea în zona centrală a Bucureștiului, eveniment la care au luat parte și Andreea Marin alături de Violeta, semn că relația pe care o au este una foarte apropiată.

Conform informațiilor FANATIK, cafeneaua merge destul de bine chiar dacă, încă, investiția făcută nu a fost complet amortizată, iar în cele câteva luni ale anului 2021, conform datelor fiscale, nu a obținut profit.

În altă ordine de idei, Radu Ștefan Bănică pare să fie fericit nu doar când vine vorba de viața profesională, ci și în cea amoroasă. La cel mai recent eveniment monden la care a participat, lansarea oficială a filmului Elvis de la Cineplexx Băneasa, el a ajuns însoțit de iubita lui, o tânără de vârsta lui, blondă.

Ștefan Bănică are trei copii: Radu Ștefan, Violeta și Alexandru

Ștefan Bănică a trecut prin mai multe mariaje, celebrul artist având, în urma relațiilor sale, trei copii. Primul a fost Radu Ștefan, fiul născut în timpul relației cântărețului și actorului cu Camelia Constantinescu.

Una dintre cele mai mediatizate relații ale lui Ștefan Bănică jr. a fost cu Andreea Marin. Din iubirea lor s-a născut Violeta, singura fiică a artistului. ă. ”Ultima surpriză pe care mi-a făcut-o Violeta, fiica mea, a fost rezultatul la o competiție internațională și calificarea ei pentru faza de peste hotare. Este vorba de un concurs de cultură generală.

Cred că e foarte important să vedem că, în ziua de astăzi, când domină superficialitatea, când foarte mulți dintre copii stau pe internet fără să acumuleze informație de calitate, mai există asemenea inițiative, iar eu m-am bucurat că au existat asemenea lucruri”, spunea Andreea Marin, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Cel mai mic dintre copiii lui Ștefan Bănică este , actuala lui parteneră de viață, cântăreața cu care artistul s-a căsătorit în 2017.