Fiul lui Tudorel Toader, acuzat că a hărțuit două studente, implicat într-un dosar penal de înșelăciune și abuz în serviciu. Cum s-a încheiat totul

Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției, este acuzat că a hărțuit sexual două studente de la Facultatea de Drept din cadrul Universității Ioan Cuza din Iași, unde este lector universitar. Consiliul Facultăţii de Drept s-a întrunit la începutul acestei săptămâni şi a decis, în unanimitate, ca Alexandru Toader să nu mai desfăşoare activităţi didactice şi de evaluare până la clarificarea situaţiei.

O femeie a considerat că a fost indusă în eroare în legătură cu actele pentru un teren

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi a precizat că s-a sesizat din oficiu şi că s-au demarat verificări pentru stabilirea întregii situaţii de fapt şi pentru dispunerea măsurilor legale care se impun. Și Comisia de Etică din cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi s-a autosesizat şi va ancheta cazul lui Alexandru Toader. Fiul lui Tudorel Toader este notar în Iași.

Numele său, alături de alți doi notari și de un avocat, apare ca intimat într-un dosar penal al cărui obiect este „plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată”, înregistrat pe 12 martie 2024 la Curtea de Apel Iași, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Petent figurează o persoană fizică, D.A., care a formulat plângere penală, pe 29.20.2020, cu privire la faptul că avocatul a indus-o în eroare atât pe ea, cât şi pe mama sa, cu ocazia întocmirii şi aducerii la îndeplinire a unor procuri notariale în vederea efectuării demersurilor legale necesare obţinerii şi valorificării drepturilor aferente unui imobil din laşi.

Totodată, aceasta a reclamat săvârşirea de către avocat a infracţiunilor de exercitarea fără drept a profesiei de avocat, exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile profitând de vârsta înaintată, abuz de încredere, evaziune fiscală şi uz de fals, acuzând că la săvârşirea acestor infracţiuni şi-au manifestat complicitatea, prin exercitarea cu intenţie ori din culpă, în mod defectuos, a atribuţiilor de serviciu ori prin întocmirea de documente cu un conţinut nereal, , şi avocatul din cadrul Baroului Iași.

În dosar se arată că, prin ordonanţa din data de 07.01.2021, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul comiterii infracţiunilor de înşelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii, abuz în serviciu, neglijenţă în serviciu, fals intelectual, uz de fals şi evaziune fiscală. S-a menționat că era vorba despre un teren de 2.000 metri pătrați, deţinut de către Primăria Iași, şi era nevoie de deschiderea unui proces civil pentru obţinerea lui. Printr-un contract de cesiune de creanţă și o procură s-a mandatat o persoană fizică, care a vândut o parte din teren, 585 metri pătrați, achitând moștenitoarei terenului 45.000 lei.

S-a dispus respingerea plângerii formulate

Printr-o altă procură notarială, s-a mandatat vânzarea unei alte suprafețe de teren, de 285 metri pătrați, către o firmă, pentru 284.000 lei. Astfel, s-a constatat că persoana mandatată şi-a executat în întregime obligaţiile avute, iar faptul că aceasta a obţinut un preţ mult mai mare la vânzarea respectivului teren nu poate duce la concluzia că a indus-o în eroare pe moștenitoarea terenului. De asemenea, având în vedere declaraţiile date în calitate de martori a lui Alexandru Toader și ceilalți doi notari publici, precum şi documentele depuse la dosar de către cele trei cabinete notariale, nu rezultă indicii cu privire la comiterea vreunei infracţiuni de înşelăciune, abuz în serviciu, neglijenţă în serviciu, fals intelectual.

Petenta din dosar a formulat plângere împotriva ordonanţei din data de 6.11.2023, emise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, plângere care a fost soluţionată de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași prin ordonanţa din data de 29.01.2024, prin care s-a dispus respingerea ca neîntemeiată a plângerii formulate. Pentru a dispune astfel, procurorul general a reţinut, în esenţă, că soluţia de clasare este legală şi temeinică, întrucât nu au existat mijloace de probă care să confirme existenţa în materialitatea lor a faptelor sesizate, presupus a fi comise de avocat și de cei trei notari, printre care și Alexandru Toader.

Mai mult decât atât, unele aspecte invocate, precum limitele sau efectele actelor autentificate la notar, pot face obiectul unor acţiuni la instanţa civilă competentă. Din actele dosarului nu rezultă niciun element de fapt care să servească la constatarea existenţei unei infracţiuni în raport de faptele care privesc activitatea notarilor publici, adică Alexandru Toader și ceilalți doi colegi ai săi. Or, singurul temei al răspunderii penale este săvârşirea unei infracţiuni.

Organele de urmărire penală au investigat faptele imputate lui Alexandru Toader

Instanța a menționat că existenţa infracţiunii implică în mod necesar existenţa unei fapte care prezintă anumite trăsături caracteristice. Inexistenţa faptei presupune, în mod logic, şi inexistenţa infracţiunii şi, în consecinţă, apare imposibilitatea fundamentării obiective a tragerii la răspundere penală. Simplul dezacord al petentei cu privire la soluţia de clasare dispusă, simpla presupunere subiectivă a acesteia cu privire la comiterea de către cei trei notari publici a faptelor sesizate, nu sunt de natură să reprezinte temeiuri pentru inculparea acestora. În dosarul consultat de FANATIK se mai arată că, din conţinutul plângerii, nu au rezultat niciun fel de argumente, ci doar opinia subiectivă a petentei, potrivit căreia soluţia adoptată este netemeinică şi nelegală.

În cauză s-au efectuat acte suficiente care să susţină în mod convingător soluţia adoptată de procuror, care se sprijină pe considerente solide, apte să conducă la o înţelegere clară şi efectivă a motivelor care au condus la concluzia că faptele de ”înșelăciune”, ”abuz în serviciu”, ”neglijență în serviciu” sau ”fals intelectual” nu există. Organele de urmărire penală au depus eforturi investigative semnificative pentru a clarifica faptele sesizate și imputate notarilor publici Alexandru Toader și a celorlalți doi, iar soluţia de neurmărire se bazează pe un raţionament judiciar corect.

Instanța a specificat că, nefiind reţinută nicio încălcare a dispoziţiilor legale şi, în urma verificării actelor şi lucrărilor dosarului, constatându-se că faptele penale în raport de cei trei notari publici cu privire la care s-a solicitat a fi efectuate cercetări nu există, ordonanţa atacată se învederează a fi temeinică şi legală, , deoarece nu rezultă existenţa acelui minim de date în baza cărora să se poată continua urmărirea penală, nefiind indicii privind existenţa în materialitatea lor a infracţiunilor de ”înșelăciune”, ”abuz în serviciu”, ”neglijență în serviciu” sau ”fals intelectual”, astfel cum în mod corect s-a apreciat şi în considerentele ordonanţei de clasare. Pe 29 aprilie 2024, Curtea de Apel Iași a respins, ca nefondată, cererea formulată de petentă.