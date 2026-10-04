Fiul lui Valeriu Iftime, dat candidat la Primăria Botoșani! Patronul din SuperLiga a răbufnit: „Sunteți cu capul? Câștigă de 300 de ori mai mult!”

ADVERTISEMENT

Șerban Iftime, fiul lui Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, ar fi interesat să candideze la funcția de primar al municipiului Botoșani. Cel puțin asta susține presa locală, în timp ce Valeriu Iftime a avut o reacție tranșantă: „Sunteți cu capul? Să renunțe la salariu de 300 de ori mai mare?”

Șerban Iftime, fiul lui Valeriu Iftime, candidat la Primăria Botoșani? „Sunteți cu capul?”

Pe 22 septembrie 2026, publicațiile Puterea și Presa Liberă au susținut că Valeriu Iftime ar intenționa să-l promoveze pe fiul său, Șerban Iftime, pentru candidatura la Primăria municipiului Botoșani în 2028. Cu toate acestea, informațiile au fost prezentate pe „surse”, fără nicio dovadă clară în acest sens.

ADVERTISEMENT

din zona Moldovei. Este, totodată, președintele Consiliului Județean Botoșani. Acum, într-o reacție pentru Botoșăneanul, Iftime a anunțat în mod clar că fiul său nu va candida sub nicio formă la Primăria Botoșaniului.

„Copilul meu, care este unul dintre cei mai buni manageri din țara asta, ce face? E un om care câștigă acolo de 300 de ori mai mult decât un primar. Vrea primar la Botoșani? Sunteți cu capul?

ADVERTISEMENT

Oameni buni, Șerban Iftimie este un specialist foarte bun, lucrează în privat, este foarte bun. Cum să facă să vină în politică? La niște oameni cu banii lor, ca să faci politică trebuie să fii complet nebun!”, a declarat Iftime.

ADVERTISEMENT

Șerban Iftime este un cunoscut om de afaceri din zona Moldovei și consilier prezidențial onorific

și, din 2025, consilier prezidențial onorific la Cotroceni, în zona politicilor/relațiilor economice și sociale. Valeriu Iftime mai are un fiu, Vlad, care este implicat în conducerea grupului Elsaco și a devenit cunoscut publicului inclusiv prin participarea la „Șef sub acoperire” de la Pro TV.