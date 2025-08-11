Fiul lui Zeljko Kopic a semnat în Belgia! I-a mulțumit Anei Maria Prodan la prezentare

Vito, fiul lui Zeljko Kopic, începe o nouă aventură. Băiatul a semnat cu Olympic Charleroi din Belgia, după ce, în ultimul sezon, a jucat pentru juniorii Universității Cluj.

Fiul lui Zeljko Kopic va juca în Belgia

Fotbalistul a fost transferat de gruparea belgiană de la U Cluj. Olympic Charleroi a promovat în acest sezon în liga secundă, iar Vito Kopic speră să se adapteze rapid la noua echipă. El a avut evoluții apreciate în Ardeal și se anunță un fotbalist de perspectivă.

Băiatul lui Zeljko Kopic a postat un mesaj pe contul său personal de Instagram, în care a ținut să le mulțumească tuturor celor de la U Cluj pentru sprijinul oferit. Vito se declară extrem de entuziasmat de șansa primită. De asemenea, a scris câteva cuvinte și în dreptul Anei Maria Prodan, impresara sa.

„Sunt foarte fericit că am șansa să evoluez în Challenger Pro League. Abia aștept să joc pentru Olympic Club Charleroi. Vreau să le mulțumesc celor de la Cluj pentru tot sprijinul din ultimul an. Mi-au făcut călătoria una mai ușoară și m-au ajutat să mă dezvolt atât ca fotbalist, cât și ca individ. Mulțumesc și Anei Maria Prodan”, a scris Vito Kopic pe contul său de Instagram.

De ce nu a mers Vito Kopic la Dinamo

Antrenorul celor de la Dinamo și-a lăudat băiatul și și-a dorit să aibă parte de o dezvoltare normală, fără vreun fel de influență.

„În primul rând, cariera pe care fiul meu o va avea depinde de el. El este conștient că este parte a unui club mare și acum. Când va merita, va ajunge la nivel de prima ligă pe forțele lui.

Eu, din punct de vedere profesional, a trebuit să mă lupt pentru tot ceea ce am obținut în fotbal. Da, mi-ar fi plăcut să fie aproape de mine, eu de el, dar la Cluj va avea posibilitatea să vorbească în numele lui. Să crească, să se dezvolte, să-și urmeze calea lui. Pe forțele lui”, spunea Zeljko Kopic despre fiul său în urmă cu un an.