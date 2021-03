Fiul Magdei Vasiliu, de urgență la spital, la 5 ani după ce a fost diagnosticat cu cancer: “L-am găsit pe jos”

Fosta prezentatoare TV, Magda Vasiliu, a ajuns cu fiul ei, din nou, pe mâna medicilor italieni, în urma unui accident suferit de băiat, în timp ce se plimba cu bicicleta.

De 5 ani, Magda Vasiliu trăiește cu inima bătând la altă intensitate. A renunțat la televiziune și s-a stabilit în Italia, după ce fiul ei a primit un diagnostic crunt: cancer osos. Vlad avea atunci 7 ani și a învins boala, după ce a urmat mai multe ședinte de chimioterapie greu de suportat.

Cancerul a intrat în remisie totală în 2018, iar fosta știristă mărturisea atunci, că deși mai are multe de înfruntat, starea de sănătate a copilul ei este pe drumul cel bun. Și asa a fost! Fosta știristă de la Prima TV nu a regretat nicio clipă că, nemulțumită de sistemul de sănătate din România pe care nu-l consideră pregătit să le ofere o șansă reală la viață celor care se luptă cu boli crunte, și-a făcut bagajele și s-a mutat în Italia, acolo unde micuțul a avut parte de un tratament care l-a ajutat să iasă învingător.

Zilele trecute, însă, Vlad a ajuns iar pe mâinile medicilor, după ce a suferit o fractură de femur care a trimis-o pe Magda Vasiliu să se gândească la ce este mai rău, și anume o recidivă a cancerului.

Magda Vasiliu: “Mi-a venit în cap ideea cruntă că boală s-a întors”

“Mami, am căzut cu bicicleta, nu-mi mai pot mișca piciorul drept. Vino!” Și m-am dus la casa vecinilor, acolo unde Vlad plecase cu doar o jumătate de ora mai devreme. L-am găsit pe jos, cu piciorul drept îndoit în mod nefiresc. Același picior la care are proteză. Nu știu când am sunat la salvare și nu-mi aduc aminte ce le-am spus exact. Știu doar că în cinci minute au fost acolo, l-au suit pe targă și am plecat spre spitalul din Viterbo. Acolo ne așteptau deja. I-au făcut un test covid, apoi l-au adormit și l-au trimis la radiografie. Rezultatul: fractură de femur. La același picior…Mi se părea ireal. N-avea cum să fie așa.

O doctoriță îmi spune: ‘Aranjăm acum transferul la Roma, la Bambino Gesu. Având în vedere istoricul lui medical e cel mai bine așa.’ Și atunci mi-a venit în cap ideea cruntă că fractura lui Vlad ar putea fi una patologică. Că boală s-a întors. Că d-aia se grăbesc să ne trimită la Roma. Am completat mecanic toate documentele posibile. A venit elicopterul și, chiar dacă-mi era frică de muream de ideea de elicopter, de zbor, m-am așezat cuminte unde mi-au spus și am numărat minutele până la aterizare. 13, în total până la Roma. De aici, cu altă ambulanță, la spital. A intrat în sala, unde i-au făcut o intervenție premergătoare celei care a avut loc joi. Eram singură, la 3 dimineața în sala de așteptare de lângă blocul operator, sperând să fie bine. Atunci abia am realizat că plecasem în trening, fără ochelari, că n-aveam nicio haina de schimb, că mai aveam 9 la sută baterie, fără încărcător. Lăsasem tv-ul aprins, luminile la fel, animalele nemâncate, totul descuiat…”, a mărturisit Magda Vasiliu, pe o rețea de socializare.

Magda Vasiliu, după accidentul fiului: “Vor urma recuperarea, fizioterapia, dar astea nu mă sperie”

După două zile de chin, în care s-a luptat cu cele mai negre gânduri, Magda Vasiliu a primit vestea bună din partea medicului fiul ei: fractura nu este una patologică, ci una traumatică. Vlad (11 ani) urmează să fie externat și să înceapă recuperarea, care nu îl sperie însă deloc.

“Au urmat două zile oribile, însă joi, după operație, același medic care l-a operat și acum patru ani, a ieșit din sală și mi-a spus că e totul ok. Ca fractură a fost urâtă, dar că n-are legătură cu boala, nu e o fractură patologică ci una traumatică. Și să stau liniștită. Acum așteptăm externarea pentru că evoluția lui Vlad e bună. Cam asta am făcut în ultima săptămână. Bine măcar că s-a făcut primăvară. Și că există oameni fără de care nu m-aș fi descurcat zilele astea. Camelia Bordea, de exemplu. Vor urma recuperarea, fizioterapia probabil, dar astea nu mă sperie nici pe mine, nici pe Vlad. Ne întoarcem la lacul nostru, la pisici, la căței. Vlad însă deja mi-a spus: ‘când o să pot, o să merg din nou cu bicicletă. Da’ mai ușor, așa.’ “, a dezvăluit Magda Vasiliu pe o rețea de socializare.

Magda Vasiliu s-a stabilit în Italia și ajută copiii bolnavi de cancer

Magda Vasiliu a decis, la scurt timp după ce fiul ei a fost diagnosticat cu cancer osos, să plece din România, sătulă de “bubele” sistemului de sănătate românesc. Stabilită în Italia a cunoscut mai mulți români puși în situația de a se lupta singuri pentru viața propiilor copii, după ce statul le-a întors spatele, și a decis să se implice în cazurile lor.

“L-am cunoscut pe Dănuţ Isac la Roma. Ca si mine e la tratament cu fetita lui la același spital, Bambino Gesu. Întors în România, imbecilii de la sănătate îi recomandă să-și caute sponsori sau să apeleze la fundații/asociații dacă mai are nevoie de bani pentru tratamentul copilului!!! Cum își permit??? Cât își mai permit??? Băi, cotizezi 10 ani și nu vor să-ți deconteze 2300 de euro, în schimb, statul italian suportă un transplant de măduvă de 150.000 de euro după doar 4 (!) luni de cotizație la sănătate! În ce țară trăim???

Cât tupeu să ai tu, stat roman, să-ți permiți să-i spui unui om să-și caute sponsori?? Tu, stat român, care nu poți să oferi nimic! Nimic! E plin la Roma de copii români, nu doar cu cancer…sunt boli rare pentru care România nu are de oferit nimic! Rușine!! Sfatul meu: nu mai cotizați la sănătate! N-are rost! Sunt bani pierduți, furați de un stat care în fiecare secundă își calcă cetățenii în picioare în timp ce le zâmbește parsiv…Auzi! Să-ți cauți sponsori ca să-ți faci bine copilul!!! Unde dracu s-a mai pomenit așa ceva???”, scria pe Facebook, la vremea respectivă, Magda Vasiliu.