Fiul Mihaelei Rădulescu a împlinit 20 de ani. Mesajul emoționant transmis de vedetă

Mihaela Rădulescu i-a transmis un mesaj emoționant fiului său în ziua în care a împlinit 20 de ani. Vedeta este mândră de băiatul ei. Acesta nu mai locuiește împreună cu ea la momentul actual.

Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant pentru fiul său

Mihaela Rădulescu are numai motive de bucurie. Nu doar că are o carieră de succes și duce o viață pe care multe femei și-ar dori-o, dar este și o mamă împlinită. iar atunci când are ocazia, își laudă copilul.

Ayan a împlinit 20 de ani, iar emoțiile, ca de fiecare dată, au atins cote maxime. Ziua de 2 august poartă o încărcare emoțională mare, căci atunci, , a devenit mamă.

Are o relație apropiată cu băiatul ei, chiar dacă, în majoritatea timpului, îi despart sute de kilometri, nimic nu i-a putut îndepărta. De aceea, cu ocazia aniversării sale, Mihaela Rădulescu i-a transmis un mesaj emoționant.

Textul a însoțit, de fapt, o imagine realizată cu mulți ani în urmă, atunci când vedeta îl ținea de mână pe băiatul său. „Cei mai buni 20 de ani din viața mea”, a transmis Mihaela Rădulescu

În secțiunea de comentarii, a primit numeroase felicitări. „La mulți ani minunați!”, „Acum este un om matur. Mândră de tine puiule!”, a spus partenerul de viață al vedetei. „La mulți ani și să fiți sănătoși! Nu știu cum de copiii cresc și noi rămânem tot tineri”, a spus și Virgil Ianțu.

Ayan nu mai locuiește în Europa

Până la această vârstă, Ayan a bifat realizări uriașe. Fiul Mihaelei Rădulescu s-a mutat în Statele Unite ale Americii, deoarece a fost admis și la două facultăți de prestigiu. Mama lui s-a acomodat cu greu cu gândul că nu-l mai are aproape.

În urmă cu doi ani, America, a absolvit liceul, iar vedeta i-a fost alături. „Sunt aici. Se întâmplă. Balul de absolvire. Absolvirea. Cum Laude! Copilul meu. Sunt nebunește de mândră. Dincolo de cuvinte. Mulțumesc!

Atââât, atât de mândră. NOI suntem mândri! Următoarea etapă. Promoția 2022. Familie. Noi”, a scris fosta jurată de la Românii au talent, emoționată pentru succesul copilului său, în urmă cu doi ani.