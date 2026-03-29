Fiul miliardarului Ion Țiriac, imagine specială alături de un simbol al loialității: ”Unele lucruri nu se schimbă niciodată”

La câteva luni după ce a confirmat că nu mai formează un cuplu cu jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, Alexandru Țiriac vine cu o dezvăluire unică. Afaceristul a postat în spațiul public o imagine specială alături de un simbol al loialității. Unde se găsește acesta și despre ce este vorba, de fapt.

Fotografia emblematică realizată de Alexandru Țiriac

Alexandru Țiriac (48 ani) este un nume care spune multe datorită tatălui său, dar și afacerilor pe care le desfășoară. E o prezență discretă, însă în ultima perioadă a început să fie mai activ, mai ales după ce a spus ce părere are despre bani. Și-a expus fără perdea

După a trecut prin multe situații limite. A fost prins în Orientul Mijlociu, în urma bombardamentelor dintre SUA și Iran, dar acum a făcut o postare specială. A distribuit pe rețelele de socializare o fotografie inedită pe care a realizat-o în timpul unei vacanțe.

Aflat în Japonia, fiul miliardarului român Ion Țiriac a surprins în poză statuia celebrului câine Hachiko. Acesta se află în fața stației Shibuya din Tokyo și este unul dintre cele mai cunoscute repere. De asemenea, locuitorii din zonă folosesc acest simbol al loialității ca și punct de întâlnire.

Mai mult, statuia comemorează devotamentul animalului de companie, care și-a așteptat stăpânul în acel loc timp de aproape 10 ani după moartea acestuia. Alexandru Țiriac a părut extrem de impresionat de această poveste inedită, motiv pentru care a transmis un mesaj uimitor în social media.

„Într-o lume care se mișcă rapid…unele lucruri nu se schimbă niciodată. Tokyo are mereu ceva special, nu-i așa?”, a notat afaceristul, pe contul personal de Instagram. Descrierea sa este însoțită de mai multe hashtaguri, printre care se numără Hachiko, Tokyo, Shibuya și loyalty (loialitate).

De ce Alexandru Țiriac a fost atras de acest simbol

„Hachiko încă mă așteaptă, sub cireș”, a postat ulterior Alexandru Țiriac, la secțiunea InstaStory, de pe aceeași rețea de socializare. Fiul lui Ion Țiriac a primit numeroase aprecieri pentru această imagine, semn că internauții au rămas cuceriți de povestea lui Hachiko.

Câinele din rasa Akita a făcut înconjurul lumii. A fost subiect principal în cărți și filme, fiind o adevărată sursă de inspirație. A devenit rapid un simbol mondial al loialității pentru că și-a așteptat stăpânul vreme de aproape 10 ani, în gara Shibuya din Tokyo.

Povestea animalului a apărut prima oară în anii 1920, când patrupedul a început să-l conducă pe profesorul Hidesaburo Ueno, la gară, în fiecare zi. Statuia originală a fost inaugurată în anul 1934, eveniment la care a luat parte însuși Hachiko.

Din păcate, monumentul a fost topit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Varianta care poate fi văzută în ziua de astăzi este o reconstrucție. Aceasta datează din anul 1948, fiind realizată de Takeshi Ando, fiul sculptorului original. Statuia este protejată de autorități pentru a nu fi vandalizată.