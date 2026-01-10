Sport

Fiul risipitor al Italiei, acuzații dure după despărțirea de Genoa. Cum l-a caracterizat pe Cristi Chivu

Unul dintre jucătorii italieni care au scris istorie în ultimii ani a semnat în Arabia Saudită. Ce acuzații a făcut, de fapt, acesta după ce a fost dat afară de la Genoa.
Traian Terzian
11.01.2026 | 00:07
Un vicecampion european cu Italia, acuzații la adresa fostului antrenor de la Genoa. Sursă foto: Hepta
După ce a stat 6 luni departe de fotbal, Mario Balotelli a semnat în această iarnă cu Al-Ittifaq, formație din liga a doua din Emiratele Arabe Unite. Atacantul a lansat o serie de acuzații la adresa fostului antrenor de la Genoa.

Acuzații făcute de Mario Balotelli după îndepărtarea de la Genoa

La plecarea spre Dubai, fotbalistul în vârstă de 35 de ani nu a ratat momentul să trimită o nouă săgeată către Patrick Vieira, omul care nu s-a bazat pe serviciile sale în perioada în care a pregătit-o pe Genoa.

”Am primit câteva apeluri din Serie A, am încercat să negociem. Dar cred că fotbalul s-a schimbat. Sunt alți jucători, jucători tineri, și este corect să li se dea și lor o șansă. La 35 de ani, sunt încă mai puternic decât mulți (n.r. – râde), dar este corect ca și ei să primească un loc.

Anul trecut am primit niște oferte importante. Genoa a luat decizia de a angaja un antrenor (n.r. Patrick Vieira) cu care nu aveam cea mai bună relație. Dacă nu ar fi făcut această alegere, aș fi fost la Genoa și astăzi”, a declarat Balotelli, conform tuttomercatoweb.com.

De altfel, fostul internațional italian nu și-a putut ascunde bucuria în momentul în care Genoa a decis, în actualul sezon, să se despartă de Patrick Vieira. ”Karma e o scorpie”, a scrie el pe rețelele de socializare, după demiterea antrenorului francez.

Reacție neașteptată când a vorbit de Chivu

Întrebat dacă s-ar fi așteptat ca Cristian Chivu să aibă un impact atât de mare și să reușească să o mențină la cel mai înalt nivel pe Inter, Mario Balotelli a avut numai cuvinte de laudă pentru fostul său coechipier.

”Cristian este un tip fantastic. Să joc alături de el a fost o onoare. Este o persoană cu adevărat grozavă, cu siguranță înțelege fotbalul mai bine decât mine. Este un antrenor grozav”, a spus atacantul.

Cum vede lupta la titlu din Serie A

Mario Balotelli a recunoscut faptul că nu poate alege cu cine ține mai mult dintre Inter și AC Milan, marile rivale pentru care a jucat, dar consideră că formația lui Cristi Chivu are un plus la acest moment.

”Ideea este că Milan și Inter sunt în inima mea. Problema este că nu pot alege între Milan și Inter. În plus, trebuie să zic și de bine și Napoli, altfel fiica mea mă va omorî (n.r.- zâmbește).

(n.r. – Cine are ceva în plus pentru a câștiga titlul?) Bună întrebare. Inter are ceva în plus acum. Dar Milan nu trebuie subestimată. Este o echipă periculoasă, totuși. Adevărul este că dacă Inter sau Milan ar câștiga, aș fi fericit oricum”, a afirmat Balotelli.

