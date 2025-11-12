Fiul secret al lui Horia Moculescu și povestea lui tragică. A murit la 31 de ani după un accident suspect: ”Tratamentul l-a băgat în depresie”

ADVERTISEMENT

Horia Moculescu a fost căsătorit de patru ori însă a păstrat discreția asupra vieții lui personale până la mariajul cu Mariana, ultima lui parteneră. Un lucru despre care nu a vorbit niciodată este că a avut un fiu care a murit la doar 31 de ani.

Mariana Moculescu, despre fiul compozitorului: ”Ion nu s-a sinucis”

Ionuț, fiul lui Horia Moculescu, se căsătorise și locuia la Berlin când s-a întâmplat tragedia. Mariana Moculescu a dezvăluit, în urmă cu câțiva ani, că moartea băiatului nu a fost o sinucidere, așa cum s-a vorbit inițial.

”Ion nu s-a sinucis, așa cum s-a zvonit, a fost un accident. El fusese diagnosticat cu Hepatita C, făcea tratament cu Interferon, dar și cu alte pastile, care l-au băgat în depresie.

În acea seară, el a vrut să repoziționeze antena tv de pe balcon, dar pentru că era foarte amețit, din cauza tratamentului, s-a dezechilibrat și a căzut de la etajul 5”, a povestit Mariana Moculescu.

Ce probleme de sănătate avea fiul lui Horia Moculescu

Tânărul avea probleme medicale încă de la naștere, motiv pentru care a suferit mai multe operații, de-a lungul timpului. , Ionuț s-ar fi născut aproape orb.

”Fiul lui Moculescu se născuse aproape orb. Purta ochelari fumurii, căci cu un ochi nu vedea absolut deloc, iar la celălalt avea dioptrii -13, adică enorm. S-a chinuit toată viața cu vederea, a fost operat de câteva ori în Germania, unde locuia cu mama lui, Ana Maria. Toate cheltuielile au fost suportate de tatăl său vitreg, Klaus Carmienke, arhitect de profesie, care l-a ținut și la studii, în Berlin. Horia îmi zicea adesea că se simte prost că de fiul lui are grijă altcineva. Ionuț era un bărbat foarte deștept, a făcut Politologie, avea și doctoratul luat”, a mai spus Mariana Moculescu.

Horia Moculescu are un nepot care locuiește în Germania

În urma lui a rămas o familie îndurerată și un fiu care acum a crescut și locuiește în Germania.

”Nepotul meu este un băiat foarte frumos și bun, este singura amintire de la fiul meu, care a murit în urmă cu nouă ani. Leon are 19 ani, locuiește în Germania și este în ultimul an de liceu. A fost în România doar când era bebeluș, avea doar vreo trei luni, însă mi-a promis că mă va vizita anul viitor, la București.

Cântă, ca mine, la pian, dar e mai degrabă pasionat de dans modern. Cunoaște puțin limba română, vorbește cam stâlcit, dar ne înțelegem, am vorbit la telefon și acum câteva zile. Fetele sunt înnebunite după el”, a mai dezvăluit fosta soție a compozitorului pentru .

Horia Moculescu a murit la 88 de ani

Horia Moculescu a murit miercuri dimineața, la , acolo unde era internat de mai bine de două săptămâni. Anunțul a fost făcut de fiica compozitorului, Nidia Moculescu.

”M-ai învățat atâtea, tată, dar un singurul lucru nu ai reușit… cum să mă faci să trăiesc fără tine… Cum să mai văd lumea, când ochii mei – de fapt ochii tăi – , sunt orbi în fața lumii? Cum să mai vorbesc când gura mea, tot moștenirea ta, nu mai poate decât să urle? Mi-ai fost Totul. Ai fost rădăcina, coroana, cerul și pământul meu. Și acum… acum sunt doar copila ta căzută, cu genunchii zdreliți de durere, cu sufletul în zdrențe, cu inima în gol”, a scris Nidia Moculescu pe un grup de susținere pentru tatăl ei.