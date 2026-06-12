Fiul unei vedete tv din România a obținut performanța carierei. Cunoscuta sa mamă l-a susținut la meciul decisiv

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Promovarea celor de la Popești Leordeni în Liga 2, după barajul câștigat în fața Unirii Alba Iulia, scor 2-0, a fost un moment special și pentru una dintre cele mai vechi și îndrăgite vedete tv din România, care nu a lipsit de la stadion.

Fiul Simonei Bălănescu a promovat cu Popești-Leordeni

Simona Bălănescu, cunoscută pentru rubricile sale de sănătate, l-a susținut din tribună pe fiul ei, Marc, portar la Popești. În vârstă de 19 ani, fost elev la Liceul Eliade din Capitală, Marc Rădulescu este băiatul Simonei din prima căsătorie.

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El este fost junior la FCBS și câștigător de trofee cu această echipă, dar și portar la naționalele de juniori ale României. Marc a fost împrumutat de FCSB la Popești Leordeni până la 30 iunie, pentru a ajuta această echipă să promoveze.

Marc a avut o contribuție importantă la victoria echipei lui. El a salvat, în minutul 40, la reluarea cu capul a lui Andreas Mihaiu, dar a avut intervenții bune și la șuturile lui Alexandru Giurgiu, venite în minutele 80 și 82, înaintea marcării celui de-l doilea gol al echipei sale.

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”Ne bucurăm că am reușit să ne îndeplinim obiectivul. Încă o dată am demonstrat că suntem cea mai bună echipă din toate seriile și că aici ne este locul, până la urmă. Mă bucur că am reușit să îmi ajut echipa prin intervențiile mele, că am reușit să nu primim gol și că am reușit să câștigăm. La Liga 2 sper să ne facem treabă cum am făcut-o până acum și sunt sigur că va fi bine”, a spus Rădulescu

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Rădulescu ar putea rămâne în continuare la formația ilfoveană, deoarece la FCSB șansele de a apăra sunt foarte mici.

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Simona Bălănescu oferă sfaturi de sănătate la radio și tv

Simona Bălănescu, care de ani buni oferă sfaturi de sănătate la e , dar și la radio, a trecut acum doi ani prin a doua despărțire. Ea și solistul Rareș Dragomir, fiul compozitorului Marcel Dragomir, au divorțat după opt ani de relație.

De fapt, au bifat unul dintre cele mai decente divorțuri din showbiz și au rămas în relații cordiale de dragul fiicei lor.

„Noi avem o fiică adolescentă, astfel că, de dragul ei, am rămas în relații bune, de prietenie. Ne ocupăm împreună de educația ei, o iubim la fel de mult. Nu mai contează ce nu a funcționat în căsnicia noastră, important este că ne respectăm și că ne ocupăm de viitorul fetei noastre”, a menționat Rareș Dragomir.

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Simona este o prezență destul de constantă la meciurile fiului ei. Ea postează adesea fotografii și mesaje de felicitare pentru acesta, cum a fost și cel de după promovarea în liga secundă. „Mândră de tine, Marc Radulescu, campionul meu drag! Tot mai sus!”, a punctat vedeta tv.