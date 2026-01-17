Clipe de groază pentru dictatorul care i-a „îngropat” în bani pe Pancu și Florentin Petre. Fiul său e în stare critică: „Inconștient, la Terapie Intensivă”

ADVERTISEMENT

Este vorba de Adam, fiul lui Ramzan Kadyrov, liderul Ceceniei și conducător al clubului de fotbal Akhmat Grozny. Puștiul de 18 ani se află în stare critică după un accident extrem de grav.

Accident teribil pentru fiul unui conducător de club

Conform primelor informații, Adam Kadyrov se afla într-un convoi de automobile care se deplasa cu viteză foarte mare pe străzile din Grozny. În momentul în care un obstacol a apărut în drum, mașinile s-au ciocnit una de alta și există mai multe persoane rănite, printre care și luptătorul cecen Khamzat Chimaev.

”Străzile către spital au fost închise pentru că Adam a fost dus acolo. E inconștient la Terapie Intensivă, se pare”, au scris jurnaliștii de la , iar informația a fost confirmată ulterior și de alte surse.

O altă sursă a precizat că Adam Kadyrov și-ar fi recăpătat cunoștința între timp și a anunțat că acesta urmează să fie transportat de urgență cu avionul la Moscova pentru a primi îngrijiri medicale de calitate.

Cine este Adam Kadyrov. Fiul dictatorului care i-a „îngropat” în bani pe Pancu și Florentin Petre

Ramzan Kadyrov, tatăl lui Adam, este cel care conduce totul în Cecenia, inclusiv clubul Akhmad Grozny, fostă Terek, formație la care au evoluat mai mulți jucători români. Florentin Petre și Daniel Pancu au povestit cum primeau sume uriașe, direct cash, de la Ramzan Kadyrov, după partidele care îl entuziasmau pe liderul cecen.

„Ramzan Kadîrov punea ochii pe câte un jucător despre care credea că a jucat senzațional și îi dădea o mașină. Era vorba de o Toyota Land Cruiser nou-nouță, care costa cam 100.000 de dolari. Jucătorilor ruși le dădea mașina, iar străinilor le dădea banii”, povestea Florentin Petre.

Cum a primit Adam Kadyrov titlul de „Erou al Republicii Cecenia”

Unul dintre numeroșii copii ai lui Ramzan Kadyrov, un , Adam a atras atenția asupra sa prin acțiunile din ultimii ani și a faptului că în Cecenia este văzut ca un tânăr curajos care a luptat în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Notorietatea sa a crescut vertiginos după ce a fost postat online un videoclip care îl arăta, pe când avea doar 15 ani, bătându-l pe Nikita Zhuravel, un prizonier politic rus arestat și acuzat că a ars Coranul.

În urma acelui incidentului, Adam a fost decorat cu numeroase premii, inclusiv titlul de Erou al Republicii Cecenia, cea mai înaltă distincție a regiunii. În ultimii ani, Ramzan Kadyrov și-a promovat mai mulți copii în funcții de rang înalt în guvernul Ceceniei.

În aprilie 2025, Adam a fost numit secretar al Consiliului de Securitate regional, alimentând speculațiile conform cărora Kadîrov l-ar putea prezenta ca un potențial succesor. Acestea au fost alimentate parțial și de zvonurile despre starea de sănătate precară a liderului cecen.

Adam Kadyrov, nuntă ca în povești

Deși încă minor la acea vreme, cu o fată pe nume Medni, despre care se crede că este fiica senatorului cecen Suleiman Geremeev și o rudă a deputatului Dumei de stat, Adam Delimhanov, ambii apropiați ai lui Ramzan Kadyrov.

La nunta sa, fiul liderului cecen a purtat un ceas de lux Jacob & Co. Billionaire Ashoka, cu 320 de diamante, care a fost evaluat la aproximativ 27,7 milioane de dolari, și a condus un automobil Mercedes Clasa G în ediție limitată, în culoarea Agave Green, un model interzis la import în Rusia, care costă în jur de 190.000 de dolari.