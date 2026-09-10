Fiul unui erou al Cupei Angliei a debutat la Chelsea la doar 16 ani, într-un meci cu 9 goluri

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în vârstă de doar 16 ani, Reggie Watson a fost titularizat de antrenorul lui Chelsea, Xabi Alonso, în meciul din Cupa Ligii contra celor de la Leeds United. De la sine înțeles, antrenorul celor de la Chelsea a ales o formulă experimentală, foarte diferită de echipa puternică pe care a trimis-o pe teren în runda precedentă, împotriva lui Luton.

Tânărul Reggie Watson a debutat la Chelsea la 16 ani și este al 4-lea cel mai tânăr jucător care debutează la Londra

Astfel, Reggie Watson, fiul lui Ben Watson, a primit astfel șansa de a debuta ca titular pentru Chelsea în confruntarea cu Leeds. Chiar și așa, Chelsea a câștigat fără prea mari probleme cu 6-3, deși a fost condusă cu 2-0. Xabi Alonso a făcut nu mai puțin de nouă schimbări față de echipa care a pierdut la limită cu Arsenal, duminică, conform

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Ben Watson, tatăl lui Reggie, a fost un jucător emblematic pentru Wigan și a rămas în istoria clubului după ce a marcat golul victoriei împotriva lui Manchester City în finala Cupei Angliei din 2013. Reggie Watson a evoluat alături de Valentin Barco în centrul liniei de mijloc.

Fiul fostului mijlocaș Ben Watson a devenit astfel al patrulea cel mai tânăr jucător din istoria lui Chelsea. Xabi Alonso sugerase anterior că Watson este unul dintre fotbaliștii care pot ajuta echipa, după ce Chelsea nu a reușit să găsească un înlocuitor pentru Enzo Fernandez, plecat la Manchester City.

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Chelsea a învins cu 6-3 pe Leeds, într-un meci în care ambele echipe au fost experimentale

Jamie Gittens a fost, de asemenea, . Singura sa apariție de până acum venise în turul precedent, când l-a înlocuit pe Estevao în minutul 80. Linia ofensivă, schimbată în totalitate, a fost completată de experimentatul atacant Danny Welbeck și de brazilianul Estevao.

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Josh Acheampong și Maxence Lacroix sunt singurii jucători păstrați în primul „11” după partida cu Arsenal, în timp ce Levi Colwill a revenit în linia defensivă de trei. Penders a luat loc din nou între buturi, de această dată în locul nou-venitului Emi Martinez, în timp ce Malo Gusto și noul fundaș stânga Pep Chavarria au revenit în primul 11.

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Interesant, și antrenorul celor de la Leeds, și a făcut opt schimbări în primul 11. Cel mai tânăr jucător care a debutat vreodată pentru prima echipă a lui Chelsea este Ian „Chico” Hamilton, la 16 ani și 138 de zile. Recordul rezistă din 18 martie 1967. Reggie Watson are 16 ani și 226 de zile.