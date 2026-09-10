Sport

Fiul unui erou al Cupei Angliei a debutat la Chelsea la doar 16 ani, într-un meci cu 9 goluri

Fiul fostului jucător Ben Watson, Reggie, a fost titularizat în premieră pentru Chelsea, în meciul din Carabao Cup împotriva lui Leeds United. Tânărul fotbalist are doar 16 ani.
Flaviu Popa
10.09.2026 | 06:00
Fiul unui erou al Cupei Angliei a debutat la Chelsea la doar 16 ani intrun meci cu 9 goluri
Reggie Watson, debut într-un meci oficial pentru Chelsea
ADVERTISEMENT

în vârstă de doar 16 ani, Reggie Watson a fost titularizat de antrenorul lui Chelsea, Xabi Alonso, în meciul din Cupa Ligii contra celor de la Leeds United. De la sine înțeles, antrenorul celor de la Chelsea a ales o formulă experimentală, foarte diferită de echipa puternică pe care a trimis-o pe teren în runda precedentă, împotriva lui Luton.

Tânărul Reggie Watson a debutat la Chelsea la 16 ani și este al 4-lea cel mai tânăr jucător care debutează la Londra

Astfel, Reggie Watson, fiul lui Ben Watson, a primit astfel șansa de a debuta ca titular pentru Chelsea în confruntarea cu Leeds. Chiar și așa, Chelsea a câștigat fără prea mari probleme cu 6-3, deși a fost condusă cu 2-0. Xabi Alonso a făcut nu mai puțin de nouă schimbări față de echipa care a pierdut la limită cu Arsenal, duminică, conform The Sun.

ADVERTISEMENT

Ben Watson, tatăl lui Reggie, a fost un jucător emblematic pentru Wigan și a rămas în istoria clubului după ce a marcat golul victoriei împotriva lui Manchester City în finala Cupei Angliei din 2013. Reggie Watson a evoluat alături de Valentin Barco în centrul liniei de mijloc.

Fiul fostului mijlocaș Ben Watson a devenit astfel al patrulea cel mai tânăr jucător din istoria lui Chelsea. Xabi Alonso sugerase anterior că Watson este unul dintre fotbaliștii care pot ajuta echipa, după ce Chelsea nu a reușit să găsească un înlocuitor pentru Enzo Fernandez, plecat la Manchester City.

ADVERTISEMENT
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în...
Digi24.ro
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos

Chelsea a învins cu 6-3 pe Leeds, într-un meci în care ambele echipe au fost experimentale

Jamie Gittens a fost, de asemenea, titular pentru prima dată sub comanda noului antrenor. Singura sa apariție de până acum venise în turul precedent, când l-a înlocuit pe Estevao în minutul 80. Linia ofensivă, schimbată în totalitate, a fost completată de experimentatul atacant Danny Welbeck și de brazilianul Estevao.

ADVERTISEMENT
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni...
Digisport.ro
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei

Josh Acheampong și Maxence Lacroix sunt singurii jucători păstrați în primul „11” după partida cu Arsenal, în timp ce Levi Colwill a revenit în linia defensivă de trei. Penders a luat loc din nou între buturi, de această dată în locul nou-venitului Emi Martinez, în timp ce Malo Gusto și noul fundaș stânga Pep Chavarria au revenit în primul 11.

ADVERTISEMENT

Interesant, și antrenorul celor de la Leeds, Daniel Farke, a preferat să ofere șansa tinerilor să arate ce pot în acest meci și a făcut opt schimbări în primul 11. Cel mai tânăr jucător care a debutat vreodată pentru prima echipă a lui Chelsea este Ian „Chico” Hamilton, la 16 ani și 138 de zile. Recordul rezistă din 18 martie 1967. Reggie Watson are 16 ani și 226 de zile.

Arnold Garita, uluit de ce a găsit la FCSB: „Poate doar PSG, Marseille...
Fanatik
Arnold Garita, uluit de ce a găsit la FCSB: „Poate doar PSG, Marseille sau Lille să mai aibă!” Aparatul de 250.000 de euro care l-a șocat
UEFA Champions League, live video, etapa 1 din faza grupei. Liverpool, ”remontada de...
Fanatik
UEFA Champions League, live video, etapa 1 din faza grupei. Liverpool, ”remontada de excepție cu Atletico. PSG, show în drumul spre apărarea trofeului. Toate rezultatele serii
Victor Pițurcă i-a scris lui Cristi Chivu după Real Madrid – Inter 2-1:...
Fanatik
Victor Pițurcă i-a scris lui Cristi Chivu după Real Madrid – Inter 2-1: ”M-a enervat Mourinho cu declarațiile lui”
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Atac dezlănțuit după Real Madrid - Inter 2-1: 'O echipă foarte modestă, dintr-o...
iamsport.ro
Atac dezlănțuit după Real Madrid - Inter 2-1: 'O echipă foarte modestă, dintr-o poșircă monumentală de campionat, e zero barat!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!