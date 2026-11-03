Sport

Fiul unui fost jucător de la FCSB a pus giganții pe jar! 11 cluburi galonate se luptă pentru semnătura sa

Gabriel Neagu
03.11.2026 | 18:20
Fiul unui fost jucator de la FCSB a pus gigantii pe jar 11 cluburi galonate se lupta pentru semnatura sa
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Gustavo Varela este dorit de 11 echipe de top din Europa. sursa foto: hepta
Fiul unui fost jucător de la FCSB este aproape de un transfer la o echipă de top din Europa. Nu mai puțin de 11 cluburi și-au exprimat interesul pentru serviciile sale.
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Gustavo Varela (21 de ani), fiul fostului fundaș de la FCSB, Fernando Varela, este aproape de un transfer de top. Atacantul sosit la Monza în vara acestui an ar putea părăsi la scurt timp echipa de pe Stadio Brianteo.

Fiul lui Fernando Varela este aproape de transferul carierei

Fiul fostului fundaș de la FCSB a ajuns în această vară la Monza, de la Benfica, în schimbul a 2.5 milioane de euro. Mutarea fostei echipe patronate de Silvio Berlusconi s-a dovedit o adevărată lovitură pe piața transferurilor. Gustavo Varela a confirmat încă de la prima apariție în tricoul italienilor. Atacantul a marcat singurul al Monzei, în eșecul de pe ”Giuseppe Meazza”, contra lui Inter, 1-4.

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Lusitanul a fost constant în evoluții și a continuat să marcheze, devenind o adevărată revelație în Serie A. Gustavo Varela a ratat un singur meci în acest sezon, contra Parmei, din cauza unor probleme la mușchii aductori. Astfel, în cele 9 meciuri disputate în campionat, a marcat nu mai puțin de 9 goluri. În cazul în care adăugăm și duelurile din Cupa Italiei, fotbalistul a depășit media de un gol per meci: 11 reușite în 10 partide.

Cifrele sale l-au adus în atenția mai multor cluburi de top din Europa, însă unul dintre principalii pretendenți pentru semnătura sa ar fi Borussia Dortmund. Gruparea de pe Signal Iduna Park ar dori să îl coopteze în iarna acestui an. Același plan l-ar avea și rivala din Bundesliga RB Leipzig, dar și mai multe cluburi din Premier League. Chelsea, Tottenham, Newcastle United, Brighton, Brentford și Fulham și-au trimis scouteri în Italia pentru a-l monitoriza pe atacant, arată TeamTalk.

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De asemenea, există o admirație totală față de performanțele lui Gustavo Varela în Italia. Granzii din Serie A, AC Milan, Juventus și Napoli, ar fi interesați de serviciile sale, conform sursei menționate anterior. Pentru a putea reuși mutarea, vor trebui să lupte, la licitație, cu celelalte cluburi interesate de fotbalist.

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Plecarea lui Gustavo Varela ar destabiliza pe Monza

Gustavo Varela ar putea fi tentat să părăsească pe Monza din cauza situației complicate în care se află echipa. Trupa lui Ivan Juric ocupă locul 18 din 20 în Serie A, cu numai 7 puncte acumulate. Echipa de pe Stadio Brianteo se află pe poziție retrogradabilă, iar o posibilă plecare a portughezului ar complica și mai mult lupta pentru supraviețuire.

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Fără reușitele atacanutlui lusitan, Monza s-ar fi aflat pe locul 19, cu 4 puncte. Mai mult, impactul lui Gustavo Varela a fost uriaș la echipă, marcând, în Serie A, mai mult decât tot restul lotului cumulat. Fără portughez, Monza ar fi avut al doilea cel mai slab atac din campionat, după ”lanterna roșie” Venezia: 8 goluri marcate.

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