Fiul unui fost mare fotbalist, suspect într-un accident în Primăverii! A lovit o femeie și a fugit de la fața locului! Exclusiv

Scene șocante, duminică după-amiază, în zona Primăverii din Capitală. , în care au fost implicate trei autoturisme, a blocat traficul din nordul Bucureștiului. O persoană a fost rănită serios și transportată de urgență la spital.

Accident în București. O persoană a ajuns la spital, iar suspectul a fugit de la fața locului. Ar fi vorba despre fiul unui fost fotbalist român

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, ar fi fiul unui fost mare fotbalist român. Imediat după impact, acesta ar fi părăsit locul faptei. El și-a lăsat acolo însă autoturismul, un Mercedes.

Deocamdată, Poliția nu a transmis niciun comunicat oficial referitor la circumstanțele producerii accidentului sau la identitatea șoferului fugar. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească exact cum s-a produs tragedia și cine se face responsabil pentru consecințele acesteia.

O tânără a ajuns direct la spital după accident

În urma impactului, cel mai grav a avut de suferit o femeie aflată la volanul unui Audi implicat în accident. Aceasta a fost preluată de echipajele medicale și transportată de urgență la spital, unde medicii au decis să o interneze din cauza leziunilor serioase.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje de poliție și ambulanțe. Traficul a fost blocat pentru câteva minute, timp în care autoritățile au inspectat zona, iar autoturismele implicate au fost ridicate pe platformă.

Autoturismul Mercedes, al persoanei care ar fi fugit de la locul accidentului, a fost serios avariat în partea frontală, masca fiind complet distrusă. La rândul său, Audi-ul a suferit avarii importante, mai ales în zona ușii șoferiței care a fost transportată la spital.