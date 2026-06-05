Fiul unui fost mare internațional portughez va antrena în SuperLiga României! A jucat la FC Porto și Boavista

ADVERTISEMENT

Ricardo André de Pinho Sousa (47 ani) este alesul celor de la Petrolul pentru postul de antrenor al echipei, rămas vacant după plecarea lui Mehmet Topal. Turcul a primit o ofertă de prelungire a contractului, dar a decis să o refuze.

Portughezul Ricardo Sousa va antrena Petrolul

Potrivit pe lista ploieștenilor s-au aflat trei nume, după ce Robert Ilyeș, ex- Csikszereda, Florin Bratu, ex- Metaloglobus, și Ricardo Sousa.

ADVERTISEMENT

Cel din urmă a fost câștigătorul și dacă nu intervin surprize de ultim moment, săptămâna viitoare va ajunge la Ploiești, unde va prelua echipa, a cărei reunire este programată pentru 15 iunie. Sousa a fost fotbalist în prima ligă portugheză.

El a jucat la FC Porto, Beira Mar, Boavista, Santa Clara, Leiria, Oliveirense, apoi a trecut pe la Hannover și Kikers Offenbach (Germania), De Greaafshap (Olanda) și Omonia Nicosia (Cipru). Ricardo Sousa este fost internațional de juniori și tineret al Portugaliei.

ADVERTISEMENT

Viitorul antrenor a pregătit Beira Mar și Vizela

Noul antrenor al Petrolului a debutat ca tehnician în ligile inferioare, iar în 2019 a ajuns la Beira Mar, după care a trecut la Feirense. El a fost o scurtă perioadă la Al Ain, în Arabia Saudită, și apoi a antrenat Vizela, în 2025, aceasta fiind ultima echipă din CV-ul său.

ADVERTISEMENT

Ricardo Sousa este fiul lui Antonio Sousa, fotbalist de bază în naționala Portugaliei, pentru care a jucat între 1980 și 1989. Acesta a jucat contra României, la EURO 1984, dar a participat și la CM 1986, fiind coleg de echipă cu Bento, Jordao, Chalana, Nene sau Fernando Gomes.

ADVERTISEMENT

Misiunea lui e să reconstruiască echipa

Ricardo Sousa va prelua Petrolul într-un moment delicat pentru ploieșteni. Clubul a cerut intrarea în insolvență și va fi reorganizat din temelii, în termeni mult diferiți de cei precedenți. De la echipă au plecat foarte mulți fotbaliști, Ricardinho, Roche, Papp, Boateng, Aymbetov, Vali Gheorghe, Ignat, Rareș Pop, Jyry, iar lista este deschisă.

Cei doi fuseseră recomandați de antrenorul Mehmet Topal, care a antrenat în trei rânduri pe „Ilie Oană”, ultima dată pe finalul sezonului trecut.

ADVERTISEMENT

Până la concretizarea tratativelor legate de Dulca și Dongmo, oameni de bază la Petrolul în campionatul recent încheiat, ploieștenii pot da lovitura cu un alt transfer. Este vorba de cedarea lui Denis Radu, care a fost împrumutat în prima jumătate a acestui an la Eyupspor Istanbul, în prima ligă turcă.