Fiul unui fost mare rapidist, impresionat de eventul Universității Craiova! Cum a transformat o pereche de adidași într-o declarație pentru echipa campioană

Tibi Cocora
25.05.2026 | 14:30
Universitatea Craiova continuă să inspire nu doar pe teren, ci și în afara lui. Denis Măldărășanu, fiul fostului mare jucător al Rapidului Marius Măldărășanu, a realizat o pereche spectaculoasă de adidași personalizați dedicată Științei, după ce oltenii au reușit eventul în România. Tânărul și-a transformat pasiunea pentru design într-un hobby apreciat, iar creația sa în alb și albastru a atras imediat atenția pe rețelele de socializare.

Cum arată adidașii dedicați Universității Craiova

Perechea realizată de Denis este personalizată în culorile emblematice ale Universității Craiova, alb și albastru, iar elementele grafice trimit direct la simbolurile clubului. Pe una dintre laterale apare desenat celebrul leu al Craiovei, într-o variantă modernă, agresivă, realizată în nuanțe intense de albastru și negru.

În partea superioară a adidașilor se poate observa mesajul „Campioana unei mari iubiri”, unul dintre sloganurile asociate frecvent cu Știința, iar designul este completat de mai multe inserții geometrice albastre.

Ideea de a personaliza adidași a apărut după ce Denis a urmărit mai multe materiale pe YouTube și a decis să încerce și el. În timp, pasiunea s-a transformat într-un hobby serios, iar fiecare pereche creată de el are o poveste aparte.

@dennis.malda Campioana💙🤍 #dennismalda #custom #fotbalromanesc #craiova #craiova🤍💙 ♬ Hai Universitatea Craiova – Luca

Nu este prima creație specială realizată de Denis Măldărășanu

Fiul lui Marius Măldărășanu a mai impresionat și în trecut prin creațiile sale. În urmă cu un an, acesta i-a oferit tatălui său, la împlinirea vârstei de 50 de ani, o pereche de ghete personalizate manual, a scris AS.

Denis a inclus atunci mai multe simboluri importante din cariera fostului fotbalist rapidist, printre care anii în care a devenit campion cu Rapid și referințe la perioada petrecută în Grecia, la PAOK. De asemenea, nelipsită a fost și bufnița, cea care este reprezentativă pentru Marius Măldărășanu.

Câți bani a cheltuit, de fapt, Universitatea Craiova pentru event în acest sezon

Universitatea Craiova a impresionat în acest sezon, cucerind și Cupa și campionatul. Oltenii au investit masiv pentru a ajunge la o asemenea performanță. Mihai Rotaru a spus suma care s-a cheltuit pentru ca echipa să triumfe în sfârșit.

Mihai Rotaru a mărturisit că pentru simpla existență a clubului s-au plătit 18 milioane de euro. La această sumă se adaugă și cele 4.325.000 de euro folosiți în campania de transferuri din vară„Anul trecut am cheltuit 18 milioane. Atât am cheltuit anul trecut fără transferuri, doar ca să trăim. Cu transferuri am cheltuit cu totul 22 sau 23 de milioane. Eu sper că anul ăsta să cheltuim mai mult.

Noi nu suntem axați pe bani, nu măsurăm totul în bani. Viața în ziua de astăzi are și alți indicatori, nu doar câți bani ai, câți bani cheltui, câți bani câștigi. Și atunci, nu stau să știu cât am vândut, de câți bani am vândut jucători. Dacă avem dacă vom avea buget mai mare anul ăsta, automat înseamnă că ne-am calificat într-o grupă europeană superioară celei de anul trecut sau am făcut o performanță mult mai mare în grupa europeană de anul trecut!”, a mai spus Mihai Rotaru la FANATIK EXCLUSIV.

  • 3.000.000 de euro a încasat Universitatea Craiova din drepturile tv pentru câştigarea campionatului
  • 18.620.000 de euro este bonusul pentru calificarea în faza principală din Champions League
