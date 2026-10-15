Fiul unui patron miliardar din fotbalul românesc, întâlnire de grad zero cu Federer într-o galerie de artă: „M-am blocat lângă el! Mi-au cerut 7 milioane de euro pe un tablou”

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Vlad Iftime este fratele lui Șerban Iftime și fiu al lui Valeriu Iftime, patronul FC Botoșani și președintele CJ Botoșani. Dacă despre fratele său s-a scris că , Vlad Iftime are preocupări mai „aristocrate”: arta. Tânărul milionar se laudă cu o fotografie specială cu Roger Federer.

Vlad Iftime și-a adus aminte cum s-a speriat când a vrut să cumpere un tablou de 7 milioane de euro

Invitat în podcastul „Fain & Simplu” al lui Mihai Morar, Vlad Iftime a povestit despre pasiunea sa pentru artă și despre emoțiile pe care le transmite, pentru el, un tablou sau o fotografie. Într-un dialog cu Mihai Morar, milionarul și-a adus aminte cum a avut ocazia să cumpere un tablou special la o expoziție de artă din Elveția, însă s-a crucit când a aflat prețul.

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„Eu sunt pasionat de artă. Văzusem un tablou la o exploziție, am vrut să-l cumpăr. Amabili, m-au dus într-o altă cameră, mi-au spus să iau loc. Au început să mă întrebe cum plătesc, cum vreau să fac. Parcă atunci mi-am dat seama că ceva nu e în regulă și mă gândeam: cât să coste tabloul ăla, cîteva zeci de mii? Cât era, de fapt? 7 milioane. Am făcut eu cumva, îmi era rușine, nu l-am mai luat”, a povestit, amuzat, antreprenorul. „Există un tablou cu o banană lipită pe coală de hârtie care s-a vândut cu 7 milioane de euro. Până la urma arta e subiectivă, e vorba despre ce transmite fiecăruia”, a remarcat Iftime.

Tot acolo s-a trezit cu Roger Federer la un metru de el, însă s-a blocat când a vrut să-l roage pe sportiv să facă o poză cu el. „Am vrut să fac o poză cu el, aveam pulsul 200. M-am blocat. Nu puteam să scot telefonul din buzunar”, și-a amintit omul de afaceri.

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Milionarul Vlad Iftime se mândrește cu o fotografie specială cu Federer și Nadal, din care a făcut tablou

Deși a avut ocazia să cumpere tablouri de milioane de euro semnate de artiști faimoși, Vlad Iftime se laudă cu ceva mult mai simplu: o fotografie cu Roger Federer care se ține de mână cu Rafael Nadal, în timp ce plânge.

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Acea imagine, transformată într-un tablou de mari dimensiuni, a fost surprinsă în momentul în care Roger Federer a anunțat că se retrage din tenisul profesionist. „ , cu Federer plângând. Când s-a retras Federer și plângea de mână cu Nadal. Toată lumea a pus-o pe Instagram atunci, pe Facebook, a fost virală. Eu n-am pus-o nicăieri.

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Mi-am scos-o la un plotter mare și am pus-o tablou. Pentru că aia arată… când ești cel mai mare de pe planetă, ești de fapt atât de vulnerabil și atât de om. Și plângi de mână cu cel mai mare rival al tău. Adică este o chestie de o poezie fantastică”, a povestit Vlad Iftime

Cine este Vlad Iftime, antreprenorul cu afaceri de 120 de milioane de euro

Vlad Iftime este CEO al Vestra Industry, companie specializată în echipamente și soluții tehnologice pentru infrastructura de apă, gaze și energie. Firma sa a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 120 de milioane de euro. A moștenit afacerea de la tatăl său în urmă cu mai mulți ani, când aceasta valora „doar” 7 milioane de euro, reușind să crească firma într-un mod spectaculos.