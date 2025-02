Fiul unui regretat artist anunță că este transgender. Cum a reacționat mama lui

Fiul unui renumit artist internațional, care a murit în urmă cu câțiva ani, a ieșit din dulap și a dezvăluit că este transgender.

Fiul unui regretat artist vrea să devină femeie: a anunțat că este transgender

Draven Bennington, băiatul fostului solist al trupei Linkin Park, Chster Bennington, a început tranziția către sexul opus la vârsta de 22 de ani.

ADVERTISEMENT

Draven are acum pretenția din partea apropiaților să nu i se mai adreseze ca unui bărbat, schimbându-și și varianta de adresare pe cu „she/her” („ea”/ „ei”):

Draven a scris în spațiul virtual că procesul de tranziție a început în luna august 2024. Acum este în faza de urmând ca, pe viitor, chiar să ia în calcul să își schimbe sexul.

ADVERTISEMENT

„Deoarece astăzi este o zi dedicată sărbătoririi dragostei, tot ce înseamnă dragoste cu adevărat, fie pentru un partener, familie sau pentru noi înșine, m-am gândit că ar fi momentul perfect pentru a-mi arăta puțină dragoste”, și-a început Draven discursul, pe 14 februarie, anunțul în cadrul căruia a dezvăluit că se consideră femeie.

Mesaj emoționant postat în mediul virtual de Draven Bennington: „Am decis să merg pe calea fericirii”

„De mult timp am încercat să fiu cineva, cineva care cu adevărat nu eram eu în interior. Ignorarea a funcționat pentru o vreme. Dar să ajung continuu la răscrucea de a fi fericit sau de a fi mulțumit a fost ceva peste care nu am mai putut trece.

ADVERTISEMENT

Așa că în luna august, anul trecut, am decis să merg pe calea fericirii. Am decis să fiu sincer cu mine însumi. Am început terapia de substituție hormonală. A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată în viața mea. Am binecuvântare că pot face asta. Familia îmi e aproape”, a punctat fostul băiat, de acum fată, al lui Bennington de la Linkin Park,

Printre persoanele care au reacționat pozitiv și și-a arătat tot sprijinul pentru demersul început în vara trecută s-a numărat și mama vedetei, Samantha. „Sunt atât de mândră de tine. Te iubesc din toată inima și sufletul meu”, i-a scris femeia care i-a dat viață.