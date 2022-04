Five elements digital, al treilea an la rând nominalizată Best SEO Agency la European Search Awards 2022

O nouă veste bună vine de la agenția românească five elements digital. Aceasta este pentru al treilea an la rând nominalizată Best SEO Agency la European Search Awards 2022

Reușite în lanț pentru agenția Five elements digital

Concret, ediția din 2022 a competiției European Search Awards propune România pentru al treilea an consecutiv, prin agenția five elements digital, pe lista scurtă a companiilor europene. Românii sunt nominalizați pentru premiul „Best Small SEO Agency”.

Mai mult decât atât, compania ar putea să câștige și la categoria „Rising Star”, o categorie rezervată membrilor individuali sub 30 de ani și performanțe extraordinare pe plan profesional al unui membru al echipei.

Nu se opresc aici șansele la premii pentru că există o nominalizare și la categoria „Best Use of Search” în campanii B2B, dar și la „Best Low Budget SEO campaign”.

Trebuie să știți că întrecerea European Search Awards atrage anual câteva sute de participanți. De altfel, fiecare listă scurtă cuprinde 10 dintre cele mai performante agenții din ultimul an, toate fiind în domeniul online companii care chiar au un cuvânt de spus.

Dacă ne raportăm strict la portofoliul companiei, atunci acesta este unul aparte. Vorbim despre un mix de clienți mijlocii spre mari, dar și de nivel enterprise. Five elements digital se laudă cu o experiență pe piața locală de un deceniu, în condiţiile în care, din 2018, pe baza contractelor exclusiviste, și-a extins operațiunile și în afara țării.

Ce spune Steffen Heringhaus, fondatorul Five elements digital

Așa cum era de așteptat, nominalizările au fost primite cu bucurie la Five elements digital. Fondatorul companiei, Steffen Heringhaus a ținut să transmită că totul se întâmplă datorită unei echipe perfecte.

„Nominalizarea pentru Best Small SEO Agency și prezența la European Search Awards înseamnă pentru noi o confirmare a muncii depuse de întreaga echipă și de calitatea campaniilor noastre în comparația europeană. Acest lucru confirmă și nominalizarea pentru categoria “Rising Star”, pe care o vedem ca recunoaștere a talentului în echipa noastră. Categoria Best Low Budget SEO Campaign este o nominalizare care ne bucură mult, pentru că arată că putem livra cu succes și rezultate pentru companii mai mici”, a afirmat Steffen Heringhaus, fondator five elements digital.

În ceea ce privește traiectoria pe care compania o are în prezent, five elements digital se ghidează în trei linii de servicii pentru clienți. SEO, PPC și Programmatic Advertising sunt obiectivele în jurul cărora compania îşi scrie întreaga poveste. Interesant este că portofoliul agenției cuprinde 30 de clienți activi, dar anul 2022 ar putea să vină cu o creștere de 40% a cifrei de afaceri, o creștere corespunzătoare a echipei, cât și adăugarea unui număr semnificativ de clienți noi.

Vă readucem aminte că European Search Awards este una dintre cele mai importante competiții de marketing digital din Europa. În fiecare an, întrecerea atrage câteva sute de participanți din peste 40 de țări. În mod evident, discutăm despre cele mai performante agenții din ultimul an.

Toate aceste companii s-au remarcat în mediul online prin rezultate excelente și performanță. Anul acesta, vor fi decernate în luna mai, în cadrul unui eveniment offline, care va avea loc la Barcelona.

Five elements digital și planurile companiei

Five elements digital este agenție de SEO și performance marketing, care se adresează în special companiilor medii și mari, corporațiilor, dar și startup-urilor sau tuturor companiilor care au target ambițios de creștere.

În prezent, compania lucrează cu branduri de top din întreaga lume și este prezentă în România, dar și în . Planurile sunt ample, în condițiile în care se vizează deschiderea unui birou și în Germania.