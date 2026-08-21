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din play-off-ul Europa League, iar prestația oltenilor a ridicat serioase semne de întrebare. Dincolo de rezultat, Eugen Neagoe a remarcat o problemă care, în opinia sa, a fost evidentă pe parcursul celor 90 de minute: nivelul fizic al jucătorilor. Fostul antrenor al Craiovei a analizat mai multe dintre piesele importante ale echipei și susține că scăderea de randament este vizibilă inclusiv la fotbaliști care, în urmă cu doar câteva săptămâni, puteau schimba ritmul și crea superioritate.

Eugen Neagoe, semnal de alarmă după 1-1 cu Ararat: „Echipa este, din punct de vedere fizic, foarte-foarte jos”

Neagoe consideră că Universitatea Craiova a fost o echipă care se baza foarte mult pe reacția imediată după recuperarea mingii și pe capacitatea jucătorilor de a accelera faza ofensivă. În partida cu Ararat, însă, fostul tehnician spune că această armă nu a mai funcționat la același nivel.

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Prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, Eugen Neagoe l-a remarcat pe Nicușor Bancu drept cel mai bun jucător de câmp al oltenilor în meciul de joi seară și singurul capabil să schimbe ritmul în mod constant. În schimb, acesta susține că mai mulți dintre , nominalizându-i pe Alexandru Cicâldău, Anzor Mekvabishvili, Ștefan Baiaram și Carlos Mora.

„Craiova era o echipă reactivă. În momentul în care recupera mingea, pe tranziția ofensivă, era foarte periculoasă indiferent de adversar. Din punctul meu de vedere, nu vreau să lovesc în nimeni, dar echipa este, acum, din punct de vedere fizic, foarte-foarte jos. Aseară, sincer, dacă ne uităm la cei 10 jucători de câmp, pentru că portarul, dacă scoatem golul, a avut evoluție excelentă. Cel mai bun jucător a fost Bancu, singurul jucător care a putut să schimbe ritmul. Uite-te că restul sunt morți fizic, nu pot. Spun doar ce am văzut“, a declarat Eugen Neagoe, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Neagoe a luat la rând vedetele Craiovei: „Sunt sub ce erau astă vară!”

Fostul antrenor al Universității Craiova a continuat analiza și a explicat cum se vede, în opinia sa, această scădere fizică la fiecare dintre jucătorii menționați. Neagoe a făcut comparație cu evoluțiile lor din urmă cu câteva săptămâni și consideră că diferența este una cât se poate de evidentă.

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„Ne uităm la Cicâldău, la Anzor. Din punct de vedere fizic sunt sub ce erau astă vară. Păi Cicâldău avea pătrunderi, ruperi de ritm, iar acum n-a putut. Anzor la fel, pleca cu mingea la picior 30 de metri și acum nu mai poate. Baiaram era un jucător care dribla, mai ales când avea spațiu. Acum nu-și mai asumă treaba asta. Mora nu a făcut același lucru pe care l-a făcut Bancu, asta pentru că nu a mai putut fizic, în timp ce Bancu poate. Deci, din punctul meu de vedere, la Craiova, acum, problema este din punct de vedere fizic“, a mai adăugat Eugen Neagoe.