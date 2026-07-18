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FK Auda, decizie de ultimă oră înainte de duelul cu FCSB din Conference League! Letonii au hotărât să nu mai joace

Nu mai joacă! Letonii de la FK Auda și-au anunțat decizia înainte de prima manșă din dubla cu FCSB din turul 2 preliminar Conference League, programată joi, 23 iulie, ora 20:45
Cristian Măciucă
18.07.2026 | 20:11
FK Auda decizie de ultima ora inainte de duelul cu FCSB din Conference League Letonii au hotarat sa nu mai joace
ULTIMA ORĂ
FK Auda, decizie de ultimă oră înainte de duelul cu FCSB din Conference League! Letonii au decisă să nu mai joace. FOTO: Fanatik
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FCSB va primi vizita celor de la FK Auda în prima manșă din turul 2 preliminar Conference League. Meciul se va juca pe Ghencea, joi, 23 iulie, de la ora 20:45. Partida se va vedea în direct pe PRO TV și pe platforma VOYO. Înainte să sosească în România, au luat o decizie extrem de importantă.

FK Auda și-a amânat meciul de dinaintea primului duel cu FCSB

Sorții au fost de partea FCSB-ului la tragerea pentru al 2-lea tur preliminar din Conference League. Roș-albaștrii vor da piept cu FK Auda, locul 5 din letonia. Prima manșă se va juca pe stadionul „Steaua”, din Ghencea. Înainte să facă vizita în România, letonii au decis să își amâne meciul programat cu patru zile mai devreme.

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FK Auda a anunțat că nu va mai juca meciul de campionat cu FK Liepaja. Duelul era programat inițial duminică, 19 iulie, cu patru zile înaintea confruntării cu FCSB din turul 2 preliminar al Conference League. Partida a fost amânată după ce și FK Liepaja a solicitat acest lucru. Ocupanta locului 3 în sezonul trecut este de asemenea implicată în cupele europene, iar joi va înfrunta Austria Viena în turul 2 preliminar din Conference League.

Partida dintre Auda și Liepaja a fost reprogramată pentru data de 25 august, ceea ce îi oferă formației letone un răgaz suplimentar pentru pregătirea confruntării cu FCSB, programată pe stadionul „Steaua”. Campionatul din Letonia este în plin sezon, iar FK Auda se află pe locul 3 după 22 de etape. Adversara roș-albaștrilor
a strâns 40 de puncte și se află la 16 lungimi în spatele liderului RFS, respectiv la 15 de ocupanta locului secund, Riga FC.

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Între cele două manșe ale „dublei” cu FCSB din Conference League, FK Auda va evolua în campionat împotriva celor de la BFC Daugavpils. Meciul este programat pentru ziua de duminică, 26 iulie, și va conta pentru etapa a 24-a din prima ligă letonă. FK Auda a ajuns să joace în preliminariile Conference League după ce sezonul trecut a reușit să câștige Cupa Letoniei pentru a doua oară în istorie.

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FCSB a jucat deja cu FC Argeș

De cealaltă parte, FCSB nu și-a amânat meciul și a jucat deja în prima etapă din SuperLiga. Roș-albaștrii au primit în Ghencea vizita lui FC Argeș, pe care au reușit să o bată cu scorul de 2-0. Cele două goluri ale fostei campioane a României au fost marcate de Daniel Bîrligea (19) și Florin Tănase (45+4), din penalty.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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