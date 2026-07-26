FK Auda vrea să-i dea marea lovitură FCSB-ului! Decizia luată de letoni

ADVERTISEMENT

FCSB s-a făcut de râs în prima manșă a turului doi preliminar din UEFA Conference League. Formația din Capitală a pierdut pe teren propriu, scor 2-3, în fața celor de la FK Auda. Bucureștenii joacă în această seară cu Csikszereda, iar Aceeași strategie au aplicat-o însă și letonii. Doar trei jucători de bază fac parte din echipa de start pentru partida din campionat.

Mutarea făcută de FK Auda înaintea duelului cu FCSB. Doar trei titulari au fost păstrați

i este obligată să întoarcă scorul din prima manșă a dublei cu FK Auda pentru a mai spera la continuarea parcursului în cupele europene. Letonii au făcut o figură foarte bună la București și visează la o calificare nesperată, după tragerea la sorți din turul al doilea preliminar.

ADVERTISEMENT

Strategiile celor două cluburi sunt extrem de asemănătoare. Antrenorii ambelor echipe au decis să menajeze jucătorii de bază pentru a fi în formă maximă la ora meciului de săptămâna viitoare din Letonia.

Semn că letonii cred în calificare! Decizia luată de FK Auda înaintea meciului cu FCSB

De altfel, în echipa de start a celor de la FK Auda pentru meciul cu Daugavpils doar trei fotbaliști s-au regăsit și în primul „11” aliniat de letoni în partida de pe Stadionul Steaua cu FCSB. Este vorba despre fundașii Hrvoj și Ouedraogo, dar și despre mijlocașul central Traore.

ADVERTISEMENT

Echipa de start a celor de la Auda în meciul cu FCSB: Purins – Rubenis, Arroyo, Ouedraogo, Hrvoj – Bongemba, Traore, Ibrahim – Diedhiou, Kone, Daskevics.

ADVERTISEMENT

Echipa de start a celor de la Auda în meciul cu Daugavpils: Sturins – Hrvoj, Ouedraogo, Kragliks, Aranda – Minins, Traore, Lusweki – Fofana, Fofana, Kivinda.

ADVERTISEMENT

În rest, în primul „11” se regăsesc doar jucători care au statut de rezervă la FK Auda. O parte dintre aceștia au prins minute și pe finalul meciului cu FCSB. Este clar că antrenorul formației din Letonia se gândește exclusiv la duelul de săptămâna viitoare din UEFA Conference League.