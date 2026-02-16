Sport

FK Csikszereda, comunicat de ultimă oră după amenzile primite de la FRF pentru afișarea simbolurilor Ținutului Secuiesc: „Afectează trăirea identității clubului!"

Csikszereda Miercurea Ciuc și-a convocat toți fanii loiali la o ședință de ultimă oră după a doua amendă primită de la FRF în decurs de o lună. Ce au transmis ciucanii: „Hai Ținutul Secuiesc!”
Ciprian Păvăleanu
16.02.2026 | 14:03
Csikszereda a programat o ședință-fulger în urma sancțiunilor primite de FRF în ultima lună. Foto: Sportpictures.eu
În ultima lună, Csikszereda Miercurea Ciuc a primit o a doua amendă din partea Federației Române de Fotbal pentru afișarea simbolurilor Ținutului Secuiesc și din cauza scandărilor xenofobe la meciurile din SuperLiga. Ciucanii au anunțat o ședință de ultimă oră în urma acestor evenimente.

Csikszereda, ședință-fulger după sancțiunile primite de la FRF

Csikszereda Miercurea Ciuc este o echipă finanțată de Guvernul Ungariei și de numeroase firme maghiare, însă comportamentul fanilor a făcut de mai multe ori vâlvă în SuperLiga României. În ultimele etape, formația ciucană a fost amendată de două ori pentru aceste incidente, iar conducerea clubului urmează să aibă o discuție cu suporterii loiali ai echipei.

Csikszereda acuză Federația Română de Fotbal că afectează trăirea identității clubului și a galeriei prin amenzile date, iar marți, 17 februarie, de la ora 17:00, va discuta despre aceste lucruri cu suporterii care susțin echipa meci de meci.

„Stimați suporteri! Pentru cei mai fideli și mai devotați susținători ai noștri, membrii galeriei, organizăm o întâlnire cu participarea lui Szondy Zoltán, președintele FK Csíkszereda, marți, de la ora 17:00, la sediul clubului. Vom discuta, printre altele, despre provocările actuale care afectează trăirea identității clubului și a galeriei.

Îi așteptăm cu drag pe toți cei care sunt dedicați acestor cauze! Întâlnirea la ora 16:45 în fața sediului clubului, pe partea stadionului dinspre centrul comercial. Hai FK, hai Ciucul, hai Ținutul Secuiesc!”, a transmis FK Csikszereda pe Facebook.

Ce amenzi a primit Csikszereda de la Federația Română de Fotbal

În ultimele etape, Csikszereda Miercurea Ciuc a fost bună de plată! Conducerea a plătit aproximativ 63.000 de lei în urma sancțiunilor primite în meciurile cu FC Botoșani și UTA Arad. În etapa 22, ciucanii au primit o amendă de 25.312,50 lei pentru afișarea însemnelor Ținutului Secuiesc și pentru scandări xenofobe.

Ultima amendă provine din urma incidentelor din meciul cu UTA Arad, iar suma este substanțial mai mare. În temeiul articolului 54.6, Csikszereda a mai primit o amendă de 37.968,75 lei.

Ce presupune articolul 54, cel pe baza căruia FRF a amendat-o pe Csikszereda

Formația din Miercurea Ciuc a primit aceste amenzi în temeiul articolului 54.6, care prevede amenzi în cazul în care spectatorii afișează inscripții discriminatorii, rasiste sau xenofobe: „Dacă spectatorii afişează inscripţii conţinând sloganuri discriminatorii/denigratoare/rasiste/ xenofobe sau se fac vinovaţi de alte comportări de acest fel la un joc organul jurisdicţional va aplica o sancţiune de la 5.000 la 70.000 de lei clubului pe care l-au susţinut spectatorii respectivi.

Sancţiunile aplicate pe baza acestui articol pot fi reduse sau chiar anulate dacă jucătorul sau clubul respectiv dovedesc că nu a existat sau a existat o culpă minimă a sa în săvârşirea abaterii sau dacă alte motive serioase o justifică, cum ar fi, în special, abaterile care au fost provocate intenţionat pentru a cauza sancţionarea jucătorului sau clubului conform acestui articol. Procedura evaluării circumstanţelor atenuante va fi cea prevăzută de acest regulament”, potrivit frf.ro.

