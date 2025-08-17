Sport

FK Csikszereda – Universitatea Craiova, live video în etapa 6 din SuperLiga. „Leii” lui Mirel Rădoi țintesc o nouă victorie în campionat

Csikszereda – Universitatea Craiova este meciul programat în etapa 6 din SuperLiga, duminică, 17 august, de la 16:15. Pe site-ul Fanatik.ro poți afla totul despre meciul de la Miercurea Ciuc.
Mihai Dragomir
17.08.2025 | 13:00
FK Csikszereda Universitatea Craiova live video in etapa 6 din SuperLiga Leii lui Mirel Radoi tintesc o noua victorie in campionat
ULTIMA ORĂ
SuperLiga, etapa a 6-a: Csikszereda – Universitatea Craiova, live video. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

SuperLiga continuă cu etapa a 6-a, iar Universitatea Craiova se deplasează la Miercurea Ciuc pentru meciul cu FK Csikszereda. „Leii” lui Mirel Rădoi vor o nouă victorie în campionat. Pe Fanatik.ro ai la dispoziție toate detaliile despre acest duel.

ADVERTISEMENT

Live video FK Csikszereda – Universitatea Craiova, în etapa a 6-a din SuperLiga. Oltenii țintesc o nouă victorie în campionat

Duelul FK Csikszereda – Universitatea Craiova, din etapa cu numărul 6 din SuperLiga, se anunță a fi unul extrem de interesant. Echipa lui Robert Ilyeș va fi gazdă în confruntarea care va avea loc duminică, 17 august, și al cărei fluier de start se va auzi de la ora 16:15.

Csikszereda este echipa care s-a odihnit în etapa a 5-a, după ce meciul cu CFR Cluj a fost reprogramat. Astfel, „ciucanii” pot profita și pot încerca să obțină un rezultat mare, după ce au pierdut toate meciurile de până acum.

ADVERTISEMENT

De partea opusă, FANATIK a aflat că echipa lui Mirel Rădoi nu și-a dorit să amâne meciul cu Csikszereda, chiar dacă s-a calificat în play-off-ul Conference League. În campionat, Universitatea Craiova are un bilanț pozitiv (4 victorii și o singură remiză). Oltenii vor să plece acasă cu toate cele 3 puncte și să își consolideze astfel poziția de lider în clasament. Totodată, elevii lui Mirel Rădoi sunt cu gândul la dubla cu Basaksehir.

Cine transmite la TV FK Csikszereda – Universitatea Craiova din etapa 6 a SuperLigii

Meciul dintre FK Csikszereda și Universitatea Craiova poate fi urmărit atât la TV, cât și în mediul online. Microbiștii pot vedea partida grație posturilor Prima Sport 1 și Digi Sport 1, care vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de asemenea de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

Site-ul FANATIK.ro vă va însoți în permanență și vă va pune la dispoziție acest meci. Veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în a 6-a rundă a acestui sezon.

ADVERTISEMENT
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV
Digisport.ro
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 15 august 2025

  • Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1
  • Dinamo București – UTA 1-1

Sâmbătă, 16 august 2025

  • Ora 21:30: Petrolul – Hermannstadt 2-1

Duminică, 17 august 2025

  • Ora 16:15 FK Csikszereda – Universitatea Craiova
  • Ora 18:30 CFR Cluj – FC Botoşani
  • Ora 21:30 Rapid -FCSB
ADVERTISEMENT

Luni, 18 august 2025

  • Ora 19:00 FC Argeş – Oţelul Galați
  • Ora 21:30 Farul – U Cluj

Cum arată clasamentul înainte de Csikszereda – Universitatea Craiova

Cls superliga
Clasament SuperLiga

Cotele la pariuri pentru duelul Csikszereda – Universitatea Craiova

Favorită în acest duel este văzută formația oaspete, Universitatea Craiova. Victoria alb-albaștrilor este cotată cu 1,67, în timp ce un succes al celor de la Csikszereda are cota 5,15 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 4,00. Pentru cei care preferă să mizeze pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,88.

Vezi live video Csikszereda – Universitatea Craiova, în etapa 6 din Superliga. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul dintre Csikszereda și Universitatea Craiova sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Robert Ilyeș, Mirel Rădoi, pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!

Șumudică și Reghecampf au găsit primul 11 trăsnet al Craiovei lui Rădoi. „Cu...
Fanatik
Șumudică și Reghecampf au găsit primul 11 trăsnet al Craiovei lui Rădoi. „Cu Baiaram în spatele celor doi”
Rating şoc la TV la derby-ul CS Dinamo – Steaua! Câţi români s-au...
Fanatik
Rating şoc la TV la derby-ul CS Dinamo – Steaua! Câţi români s-au uitat la meci: „De patru ori mai puţin ca la Petrolul – Hermannstadt!”
„Arbitrul anului 2024” va conduce Istanbul Basaksehir – Universitatea Craiova. Pe cine a...
Fanatik
„Arbitrul anului 2024” va conduce Istanbul Basaksehir – Universitatea Craiova. Pe cine a desemnat UEFA la meciul retur de pe ”Oblemenco”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat...
iamsport.ro
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat loc de interpretări
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!