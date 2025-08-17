FK Csikszereda – Universitatea Craiova, live video în etapa 6 din SuperLiga. „Leii” lui Mirel Rădoi țintesc o nouă victorie în campionat

SuperLiga continuă cu etapa a 6-a, iar Universitatea Craiova se deplasează la Miercurea Ciuc pentru meciul cu FK Csikszereda. „Leii” lui Mirel Rădoi vor o nouă victorie în campionat. Pe Fanatik.ro ai la dispoziție toate detaliile despre acest duel.
Duelul FK Csikszereda – Universitatea Craiova, din etapa cu numărul 6 din SuperLiga, se anunță a fi unul extrem de interesant. Echipa lui Robert Ilyeș va fi gazdă în confruntarea care va avea loc duminică, 17 august, și al cărei fluier de start se va auzi de la ora 16:15.
Csikszereda este echipa care s-a odihnit în etapa a 5-a, după ce meciul cu CFR Cluj a fost reprogramat. Astfel, „ciucanii” pot profita și pot încerca să obțină un rezultat mare, după ce au pierdut toate meciurile de până acum.
De partea opusă, FANATIK a aflat că echipa lui Mirel Rădoi nu și-a dorit să amâne meciul cu Csikszereda, chiar dacă s-a calificat în play-off-ul Conference League. În campionat, Universitatea Craiova are un bilanț pozitiv (4 victorii și o singură remiză). Oltenii vor să plece acasă cu toate cele 3 puncte și să își consolideze astfel poziția de lider în clasament. Totodată, elevii lui Mirel Rădoi sunt cu gândul la dubla cu Basaksehir.
Meciul dintre FK Csikszereda și Universitatea Craiova poate fi urmărit atât la TV, cât și în mediul online. Microbiștii pot vedea partida grație posturilor Prima Sport 1 și Digi Sport 1, care vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de asemenea de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.
Site-ul FANATIK.ro vă va însoți în permanență și vă va pune la dispoziție acest meci. Veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT.
Favorită în acest duel este văzută formația oaspete, Universitatea Craiova. Victoria alb-albaștrilor este cotată cu 1,67, în timp ce un succes al celor de la Csikszereda are cota 5,15 la casele de pariuri.
Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 4,00. Pentru cei care preferă să mizeze pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,88.
Toate detaliile legate de meciul dintre Csikszereda și Universitatea Craiova sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.
De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Robert Ilyeș, Mirel Rădoi, pot fi citite pe site-ul nostru.