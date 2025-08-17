FK Csikszereda – Universitatea Craiova, live video în etapa 6 din SuperLiga. „Leii” lui Mirel Rădoi țintesc o nouă victorie în campionat

SuperLiga continuă cu etapa a 6-a, iar Universitatea Craiova se deplasează la Miercurea Ciuc pentru meciul cu FK Csikszereda. „Leii” lui Mirel Rădoi vor o nouă victorie în campionat. Pe Fanatik.ro ai la dispoziție toate detaliile despre acest duel.

Live video FK Csikszereda – Universitatea Craiova, în etapa a 6-a din SuperLiga. Oltenii țintesc o nouă victorie în campionat

Duelul FK Csikszereda – Universitatea Craiova, din etapa cu numărul 6 din SuperLiga, se anunță a fi unul extrem de interesant. Echipa lui Robert Ilyeș va fi gazdă în confruntarea care va avea loc duminică, 17 august, și al cărei fluier de start se va auzi de la ora 16:15.

Csikszereda este echipa care s-a odihnit în etapa a 5-a, după ce . Astfel, „ciucanii” pot profita și pot încerca să obțină un rezultat mare, după ce au pierdut toate meciurile de până acum.

De partea opusă, , chiar dacă s-a calificat în play-off-ul Conference League. În campionat, Universitatea Craiova are un bilanț pozitiv (4 victorii și o singură remiză). Oltenii vor să plece acasă cu toate cele 3 puncte și să își consolideze astfel poziția de lider în clasament. Totodată,

Cine transmite la TV FK Csikszereda – Universitatea Craiova din etapa 6 a SuperLigii

Meciul dintre FK Csikszereda și Universitatea Craiova poate fi urmărit atât la TV, cât și în mediul online. Microbiștii pot vedea partida grație posturilor Prima Sport 1 și Digi Sport 1, care vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de asemenea de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul FANATIK.ro vă va însoți în permanență și vă va pune la dispoziție acest meci. Veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în a 6-a rundă a acestui sezon.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 15 august 2025

Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1

Dinamo București – UTA 1-1

Sâmbătă, 16 august 2025

Ora 21:30: Petrolul – Hermannstadt 2-1

Duminică, 17 august 2025

Ora 16:15 FK Csikszereda – Universitatea Craiova

Ora 18:30 CFR Cluj – FC Botoşani

Ora 21:30 Rapid -FCSB

Luni, 18 august 2025

Ora 19:00 FC Argeş – Oţelul Galați

Ora 21:30 Farul – U Cluj

Cum arată clasamentul înainte de Csikszereda – Universitatea Craiova

Cotele la pariuri pentru duelul Csikszereda – Universitatea Craiova

Favorită în acest duel este văzută formația oaspete, Universitatea Craiova. Victoria alb-albaștrilor este cotată cu 1,67, în timp ce un succes al celor de la Csikszereda are cota 5,15 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 4,00. Pentru cei care preferă să mizeze pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,88.

Toate detaliile legate de meciul dintre Csikszereda și Universitatea Craiova sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Robert Ilyeș, Mirel Rădoi, pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!