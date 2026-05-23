Flăcări pe Arena Națională la concertul artistului Max Korzh. Pompierii au fost nevoiți să intervină

ADVERTISEMENT

Arena Națională nu a mai găzduit fotbal în ultima lună, fiind ocupată pentru diverse concerte și manifestații artistice. Sâmbătă, 23 mai, a urcat pe scenă rapperul belarus Max Korzh. Spectacolul de artificii din deschiderea actului său a provocat un incendiu, iar pompierii au fost nevoiți să intervină pentru a stinge flăcările.

Incendiu pe Arena Națională

Ultimul meci jucat aici în acest sezon a fost derby-ul din play-off dintre Dinamo și Rapid (scor 3-1), iar de atunci au avut loc mai multe spectacole și acte artistice pe cel mai mare stadion al țării. Sâmbătă, 23 mai, a urcat pe scenă Max Korzh, un rapper belarus.

ADVERTISEMENT

La începerea concertului, un foc de artificii menit să marcheze startul actului artistic a provocat un incendiu. Materialele care făceau parte din recuzita cântărețului au izbucnit în flăcări. Din fericire, cei circa 42.000 de spectatori prezenți la spectacol au fost în afara oricărui pericol. Pompierii au intervenit prompt. „În urma momentului pirotehnic pregatit de organizator în deschiderea evenimentului, s-au aprins materiale combustibile care făceau parte din recuzita echipei artistului. Flacara a fost stinsă cu stingatoare de pompierii ISUBIF din dispozitiv, fără a fi pusă în pericol desfașurarea evenimentului sau integritatea spectatorilor”, a transmis Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU București – Ilfov, citat de

Fără victime în urma incendiului de pe Arena Națională

Fanii prezenți la concertul rapperului nu au avut nevoie de transport la spital. Echipajele SMURD prezente, precum și pompierii, au gestionat situația fără probleme. „În niciuna dintre situații nu a fost necesar transportul la spital pentru vreo persoana. Cele mai multe intervenții au fost pentru lipotimie, excoriație și acuze la nivelul membrelor inferioare. În interiorul stadionului sunt amplasate echipaje medicale SMURD și de intervenție pentru stingere, în zonele de acces/evacuare, scenă și sectoarele de tribune“, a fost anunțul autorităților, conform sursei menționate.

ADVERTISEMENT

Incidentul vine la puțin timp după ce un incendiu puternic a izbucnit pe un alt stadion din Europa. Mai exact, (scor 2-4) duminică, 10 mai.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, dezgustat de ocuparea Arenei Naționale cu concerte

Mai mulți reprezentanți ai cluburilor bucureștene de fotbal din SuperLiga au reacționat vehement în urma închiderii Arenei Naționale pentru diverse concerte. Mihai Stoica consideră că aceste acțiuni ar putea continua până în toamna acestui an, cu mult peste startul noului sezon competițional. „E o formație foarte bună Metallica, dar nu poți…

ADVERTISEMENT

Asta se va întâmpla până în septembrie, o să vedeți. Toată lumea spune că în august se va putea juca, eu sunt sigur că până în august nu se va juca fotbal pe Arena Națională”,