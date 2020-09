Flavia Mihășan, apariție spectaculoasă pe Instagram. Fanii o critică pentru felul în care arată – Foto

Flavia Mihășan este urmărită intens pe contul de Instagram de peste 500 de mii de oameni, majoritatea fiind femei, tinere mămici sau admiratoare de la Neatza, emisiunea în care a fost asistentă ani buni.

Vedeta a devenit mamă în iunie 2019, iar acum este mai slabă decât înainte de naștere. Mulți au felicitat-o pentru siluetă, însă sunt și fani care o critică și o îndeamnă să se îngrașe câteva kilograme.

Flavia Mihășan, în costum de baie minuscul

Blonda are o siluetă de vis, căci nu are pic de grăsime și celulită, practic singurele care ies în evidență sunt doar implanturile mamare. Flavia a fost mereu slabă și nu a fost nevoită să lupte cu kilogramele în plus, poate și meseria de dansatoare profesionistă a ținut-o în formă, căci ani buni a făcut parte din trupa de balet de la Opera Română.

Recent, vedeta a postat o imagine în care apare în costum de baie minuscul, cu vedere la trupul fără cusur. Fanii i-au lăsat sute de comentarii, unele mai acide, altele pline de apreciere. „Doamne, cât de slabă ești”, i-a scris un fan. „Te apreciez mult, dar mi se pare că, totuși, esti prea slabă.”, a menționat o altă admiratoare.

Flavia Mihășan se declară fericită cu statutul de mamă, mai ales că cel mic este pasionat de apă ca și ea.

„Poze făcute în mare grabă de @moldovanmariuss, care avea un băiețel extaziat în brațe. Băiețel care o ia efectiv razna de bucurie de fiecare dată când vede vreun soi de apă în care se poate bălăci și pe care cu greu (mare greu) îl mai poți scoate afară. Long story short, sunt autentic fericită că îi place apa atât de mult și că am poze de azi.”, a menționat vedeta pe Instagram.

Imediat după naștere, vedeta a mărtusit că nu a făcut nimic pentru a slăbi, totul s-a întâmplat natural. „M-am îngrășat 10 kg în timpul sarcinii, am slăbit mâncând sănătos și alăptând exclusiv aproape 8 kg. Mai am 2 kg până să ajung la greutatea dinaintea sarcinii și gata 🙂 … asta pentru că mă întrebați cum am slăbit.”, spunea, în 2019, Flavia Mihășan.