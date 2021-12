Flavia Mihășan, dezvăluiri despre relația cu Marius Moldovan. Cum a început povestea lor de dragoste

Fosta asistentă de la Neatza a făcut dezvăluiri remarcabile despre partenerul ei de viață, pe care l-a cunoscut în perioada în care lucra la proiectul „Mamma Mia”.

Totul a început cu un dans, își amintește frumoasa blondină. Drumurile lor s-au intersectat de câteva ori înainte să formeze un . S-a întâmplat să formeze un cuplu când ambii erau singuri.

Flavia Mihășan crede că s-au întâlnit la momentul potrivit și iată că de mai bine de trei ani formează unul dintre cele mai frumoase cupluri. Au și doi împreună.

Flavia Mihășan, detalii despre relația cu iubitul ei. Cum s-au cunoscut cei doi

În perioada februarie – aprilie 2018 au fost nedespărțiți prin prisma filmărilor pe care le aveau, iar atunci au realizat că sunt foarte multe lucruri pe care le au în comun. Și povestea de dragoste a început, nu au stat deloc pe gânduri.

„A fost neaşteptat. Ulterior am descoperit că noi doi tot urma să ne cunoaştem în diverse proiecte, dar nu se întâmpla. Eu trebuia să am un proiect cu Răzvan Mazilu – am dat amândoi casting.

El mi-a zis că m-a văzut atunci, dar eu nu mai ţin minte. Ulterior am aflat că luasem amândoi castingul, dar el n-a mai putut să vină pentru că luase un alt casting în Cluj şi nu ne-am văzut.

Apoi, la un alt proiect, el trebuia să înlocuiască pe cineva şi să dansăm împreună. Nu s-a mai întâmplat nici asta. Şi ne-am întâlnit la Mamma mia!

Dar a fost foarte mişto apoi când ne-am amintit toate astea: «Trebuia să vii şi n-ai mai venit…». Însă cel mai probabil nu s-ar fi întâmplat nimic mai înainte.

În momentul acela eram amândoi în altă relaţie. Şi când ne-am cunoscut la «Mamma mia!» eram singuri amândoi”, a dezvăluit Flavia Mihășan într-un interviu pentru

S-au tachinat și au zâmbit de fiecare dată când ajungeau unul în fața celuilalt, își amintește la rândul său Marius Moldovan. Dansatorul o plăcea foarte mult pe fosta balerină și trăia emoții intense când o vedea.