Flavia Mihășan, soțul și copiii lor, testați pozitiv cu COVID-19. Care este starea lor de sănătate: “Am avut niște dureri de cap”

Flavia Mihășan (37 de ani), soțul ei și cei doi copii au fost diagnosticați cu COVID-19. Fosta asistentă de la Neatza cu Răzvan și Dani a dezvăluit care este starea ei de sănătate, dar și cea a familiei.

Toți mai au de stat în izolare la domiciliu încă patru zile. Zilele trecute, vedeta a ieșit în parc împreună cu soțul și băieții ei.

Acolo s-au întâlnit cu niște prieteni, alături de care au petrecut ceva timp. Ulterior, Flavia Mihășan și partenerul ei de viață au aflat că prietenii respectivi au fost testați pozitiv cu coronavirus.

Flavia Mihășan și familia ei, testați pozitiv cu COVID-19

a declarat că nu au avut simptome, în afară de niște dureri de cap. Mai au câteva zile de stat în izolare, însă copiii deja s-au plictisit foarte tare.

Vedeta TV consideră că ea și familia ei au avut mult noroc să aibă o formă ușoară a bolii. Singura problemă cu care se confruntă acum este plictiseala celor mici.

“Cred că am fost asimptomatici. Am avut doar niște dureri de cap. Ne-am întâlnit cu niște oameni care am aflat apoi că au fost pozitivi. Mai avem de stat patru zile, totul este ok.

Chiar suntem foarte norocoși. Plictiseala este mare, pentru copii mai mult, că eu aș putea să dorm toată ziua.”, a declarat Flavia Mihășan la .

Din fericire, toți patru sunt bine. Doar Carol, fiul cel mare, a avut febră, dar acum se simte mult mai bine, la fel și fiul cel mic.

“Prea ne-a ocolit covidul ăsta… până acum. Suntem toți patru bine. Carol a avut puțină febră prima zi și-o noapte, dar cam atât.

Bebe e bine și el, iar noi la fel. Acum… nu ne rămâne decât să găsim activități prin care să-și consume energia multă pe care o au, pe care zilnic o consumau afară.”, a mai spus fosta asistentă de la Antena 1.

Flavia Mihășan, despre relația cu Marius Moldovan

s-au cunoscut în perioada în care fosta asistentă TV lucra la musicalul “Mamma mia”, acolo unde actualul ei partener de viață era dansator.

Povestea lor de iubire a început cu un dans, după cum a dezvăluit frumoasa blondină. Cei doi au devenit un cuplu cu mai bine de trei ani în urmă și au împreună doi copii.

“A fost neaşteptat. Ulterior am descoperit că noi doi tot urma să ne cunoaştem în diverse proiecte, dar nu se întâmpla. Eu trebuia să am un proiect cu Răzvan Mazilu – am dat amândoi casting.

El mi-a zis că m-a văzut atunci, dar eu nu mai ţin minte. Ulterior am aflat că luasem amândoi castingul, dar el n-a mai putut să vină pentru că luase un alt casting în Cluj şi nu ne-am văzut.

Apoi, la un alt proiect, el trebuia să înlocuiască pe cineva şi să dansăm împreună. Nu s-a mai întâmplat nici asta. Şi ne-am întâlnit la Mamma mia!

Dar a fost foarte mişto apoi când ne-am amintit toate astea: «Trebuia să vii şi n-ai mai venit…». Însă cel mai probabil nu s-ar fi întâmplat nimic mai înainte.

În momentul acela eram amândoi în altă relaţie. Şi când ne-am cunoscut la Mamma mia! eram singuri amândoi”, a dezvăluit Flavia Mihășan pentru .