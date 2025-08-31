Flavio Briatore, surprins în ipostaze incendiare pe un yacht, alături de două femei. Val de reacții la imaginile cu faimosul manager de Formula 1

Celebrul manager de Formula 1, Flavio Briatore, a fost surprins în ipostaze incendiare pe un yacht, alături de două femei. Din imagini este cât se poate de vizibil faptul că acestea sunt mult mai tinere decât el.

Flavio Briatore, surprins alături de două femei pe un yacht

Flavio Briatore, în vârstă de 75 de ani, s-a despărțit recent de partenera sa care era cu 45 de ani mai tânără decât el. Se pare însă că viața merge înainte pentru celebrul om de afaceri, iar asta o confirmă chiar imaginile.

Acesta a fost surprins săptămâna trecută la bordul unui yacht în sudul Franței, alături de fiul său de 15 ani, în timp ce se bucurau de vremea frumoasă. Antreprenorul purta un slip roșu și a făcut și o baie în Marea Mediterană.

Surprinzător sau nu e faptul că în imagini pot fi observate lângă el și două femei în bikini. La un moment dat, o și udă pe una dintre ele cu furtunul. Iar o parte dintre imagini au fost făcute publice de cei de la .

Evident, comentariile nu au lipsit nici ele. Nu puțini sunt cei care au fost șocați ori chiar dezamăgiți de stilul de viață a lui Flavio Briatore, dar și de presupusa sa escapadă de pe yacht. Au fost și persoane însă care au spus că vor să îi urmeze exemplul.

„Trăiește viața la maximum”. „Banii vorbesc”. „Nu par să fie ținute ostatice, așa că sigur voiau să fie acolo”. „El este idolul meu. Aș face la fel dacă aș putea, cu banii aceia, nu doar doi”, au fost doar o parte dintre comentarii.

Relațiile controversate ale lui Flavio Briatore

De menționat e faptul că italianul a tot avut de-a lungul timpului numeroase relații controversate. Astfel, imaginile cu el și cele două femei nu sunt tocmai ceva nou, pentru cei care îi cunosc stilul de viață.

Flavio Briatore a format un cuplu cu Benedetta Bosi, o fostă studentă la drept, cu 49 de ani mai tânără decât el. Totodată, acesta a fost căsătorit cu Gregoraci, în vârstă de 45 de ani.

Faimosul manager din „Marele Circ” a mai avut o relație și cu din 1998 până în 2003. De altfel cei doi au fost și logodiți chiar înainte să anunțe că s-au despărțit oficial.

Cât despre cariera sa din Formula 1, Flavio Briatore a câștigat titluri atât cu Benetton, cât și cu Renault, colaborând inclusiv cu marele Michael Schumacher. El a fost forțat să se retragă însă din această activitate de coordonare în urma scandalului Crashgate privind Marele Premiu de la Singapore din 2008.