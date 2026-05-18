Sport

Contestat de fani, Flavius Stoican a comis-o înaintea meciului decisiv: „Cu Gaz Metan Mediaș au marcat două goluri etapa precedentă”

Farul speră în continuare că nu va ajunge la barajul pentru menținerea în SuperLiga, dar șansele sunt mici. Contestat de fani, Flavius Stoican a făcut o gafă mare înaintea partidei cu Metaloglobus.
Traian Terzian
18.05.2026 | 14:49
Contestat de fani Flavius Stoican a comiso inaintea meciului decisiv Cu Gaz Metan Medias au marcat doua goluri etapa precedenta
ULTIMA ORĂ
Ce gafă a comis Flavius Stoican (49 de ani) la conferința de presă dinaintea întâlnirii Farul - Metaloglobus. Sursă foto: captură Farul Constanta TV
ADVERTISEMENT

Într-un sezon foarte slab, Farul riscă să retrogradeze din SuperLiga, astfel că tensiunea este la cote maxime înaintea ultimei etape a play-off-ului. Iar această tensiune l-a atins și pe Flavius Stoican, iar antrenorul a comis o gafă neașteptată.

Gafa făcută de Flavius Stoican înainte de Farul – Metaloglobus

În cadrul conferinței de presă premergătoare întâlnirii cu Metaloglobus, din ultima etapă a play-out-ului, tehnicianul Farului a mărturisit că a analizat în amănunt jocul adversarei, dar când a vorbit despre remiza obținută de lanterna roșie în runda precedentă cu FC Hermannstadt a confundat echipa sibiană cu Gaz Metan Mediaș, care a dispărut din fotbalul românesc în 2022.

ADVERTISEMENT

”Întâlnim o echipă cu jucători periculoși. Am vizionat meciurile pe care le-au disputat, au făcut jocuri bune. Chiar în ultima partidă, cu Gaz Metan Mediaș, au reușit să marcheze două goluri. Au avut o evoluție foarte bună și la Galați, spre final au plecat doar cu un punct, e o echipă care joacă fotbal.

Nu au nimic de pierdut, important este ce arătăm noi pe teren, trebuie să dăm totul. Dacă avem o evoluție foarte bună, cred că se va șterge puțin din supărarea oamenilor care și-au pus speranțele în această echipă”, a declarat Stoican.

ADVERTISEMENT
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru...
Digi24.ro
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria

Cum a numit duelul cu Metaloglobus

Antrenorul ”marinarilor” este de părere că întâlnirea cu Metaloglobus poate fi considerată ca o finală, în ciuda faptului că Farul nu se află la mâna ei pentru a evita barajul, și speră ca lucrurile să meargă în favoarea echipei sale.

ADVERTISEMENT
Verdictul medicilor, după accidentul grav al lui Alex Marquez, în care motocicleta sa...
Digisport.ro
Verdictul medicilor, după accidentul grav al lui Alex Marquez, în care motocicleta sa s-a dezintegrat

”Va fi o partidă importantă, cu siguranță. Sperăm să fim foarte focusați încă de la primul fluier. Suntem foarte atenți la ce se întâmplă în celelalte partide, dar gândul nostru este să terminăm învingători.

ADVERTISEMENT

Este foarte important acest meci pentru a nu merge la baraj. Poate fi finala campionatului. Trebuie să fim încrezători că putem rămâne în SuperLiga fără să mai jucăm la baraj”, a spus Flavius Stoican.

Cum se salvează Farul de la baraj

Înaintea ultimei etape a play-out-ului SuperLigii, Farul se luptă de la distanță cu Petrolul pentru evitarea locului de baraj. Cele două echipe se află la egalitate de puncte, dar ”marinarii” sunt dezavantajați de faptul că au beneficiat de rotunjirea punctajului la finalul sezonului regulat, în timp ”lupii galbeni” nu.

ADVERTISEMENT

Cum acesta este primul criteriu de departajare în caz de egalitate, Farul se vede nevoită ca în meciul cu Metaloglobus să scoată un rezultat mai bun decât al Petrolului în jocul de pe teren propriu cu Oțelul Galați. Însă, dacă ploieștenii își vor câștiga partida, atunci elevii lui Flavius Stoican vor fi sigur la baraj.

Real Madrid, acord total cu noul antrenor! Fabrizio Romano: „Contract pe doi ani....
Fanatik
Real Madrid, acord total cu noul antrenor! Fabrizio Romano: „Contract pe doi ani. Vine după meciul cu Bilbao”
“Rotaru a pregătit perfect strategia pentru derby! Mora s-a jucat cu mintea lui...
Fanatik
“Rotaru a pregătit perfect strategia pentru derby! Mora s-a jucat cu mintea lui Mendy”. Greșeala majoră făcută de Bergodi care a costat-o pe U Cluj titlul de campioană
Răzvan Lucescu, descumpănit după lovitura primită în Grecia: „Trăiesc cele mai urâte luni...
Fanatik
Răzvan Lucescu, descumpănit după lovitura primită în Grecia: „Trăiesc cele mai urâte luni din viața mea!” Exclusiv
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Prunea a răbufnit în direct după Craiova - U Cluj 5-0: 'Am înnebunit...
iamsport.ro
Prunea a răbufnit în direct după Craiova - U Cluj 5-0: 'Am înnebunit când am văzut, vorbeam singur! Spuneți-mi și mie de ce?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!