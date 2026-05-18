Contestat de fani, Flavius Stoican a comis-o înaintea meciului decisiv: „Cu Gaz Metan Mediaș au marcat două goluri etapa precedentă”

Într-un sezon foarte slab, Farul riscă să retrogradeze din SuperLiga, astfel că tensiunea este la cote maxime înaintea ultimei etape a play-off-ului. Iar această tensiune l-a atins și pe Flavius Stoican, iar antrenorul a comis o gafă neașteptată.

Gafa făcută de Flavius Stoican înainte de Farul – Metaloglobus

În cadrul conferinței de presă premergătoare întâlnirii cu Metaloglobus, din , tehnicianul Farului a mărturisit că a analizat în amănunt jocul adversarei, dar când a vorbit despre remiza obținută de lanterna roșie în runda precedentă cu FC Hermannstadt a confundat echipa sibiană cu Gaz Metan Mediaș, care a dispărut din fotbalul românesc în 2022.

”Întâlnim o echipă cu jucători periculoși. Am vizionat meciurile pe care le-au disputat, au făcut jocuri bune. Chiar în ultima partidă, cu Gaz Metan Mediaș, au reușit să marcheze două goluri. Au avut o evoluție foarte bună și la Galați, spre final au plecat doar cu un punct, e o echipă care joacă fotbal.

Nu au nimic de pierdut, important este ce arătăm noi pe teren, trebuie să dăm totul. Dacă avem o evoluție foarte bună, cred că se va șterge puțin din supărarea oamenilor care și-au pus speranțele în această echipă”, a declarat Stoican.

Cum a numit duelul cu Metaloglobus

Antrenorul ”marinarilor” este de părere că întâlnirea cu Metaloglobus poate fi considerată ca o finală, în ciuda faptului că Farul nu se află la mâna ei pentru a evita barajul, și speră ca lucrurile să meargă în favoarea echipei sale.

”Va fi o partidă importantă, cu siguranță. Sperăm să fim foarte focusați încă de la primul fluier. Suntem foarte atenți la ce se întâmplă în celelalte partide, dar gândul nostru este să terminăm învingători.

Este foarte important acest meci pentru a nu merge la baraj. Poate fi finala campionatului. Trebuie să fim încrezători că putem rămâne în SuperLiga fără să mai jucăm la baraj”, a spus Flavius Stoican.

Cum se salvează Farul de la baraj

Înaintea ultimei etape a play-out-ului SuperLigii, . Cele două echipe se află la egalitate de puncte, dar ”marinarii” sunt dezavantajați de faptul că au beneficiat de rotunjirea punctajului la finalul sezonului regulat, în timp ”lupii galbeni” nu.

Cum acesta este primul criteriu de departajare în caz de egalitate, Farul se vede nevoită ca în meciul cu Metaloglobus să scoată un rezultat mai bun decât al Petrolului în jocul de pe teren propriu cu Oțelul Galați. Însă, dacă ploieștenii își vor câștiga partida, atunci elevii lui Flavius Stoican vor fi sigur la baraj.