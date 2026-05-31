Flavius Stoican a făcut anunţul după ce a salvat Farul de la retrogradare: „Numai în locul jucătorilor să nu fiţi!” Ce spune despre plecare

Farul Constanţa a reuşit să se salveze de la retrogradare după ce a învins Chindia după executarea loviturilor de departajare: 4-2. Flavius Stoican a vorbit la final de obiectiv, dar şi de plecare.
Marian Popovici
01.06.2026 | 00:12
Farul Constanţa s-a salvat cu mari emoţii de la retrogradare. Echipa lui Flavius Stoican a terminat 1-1 după 120 de minute cu Chindia Târgovişte, dar a reuşit să rămână în prima ligă după ce s-a impus după loviturile de departajare, scor 4-2.

Flavius Stoican, uşurat după ce Farul s-a salvat: „Numai în locul jucătorilor să nu fiţi”

Flavius Stoican a declarat la final că jucătorii au avut mari emoţii şi nici nu mai ştiau cum să se bucure. Antrenorul a fost mulţumit de realizarea obiectivului şi a spus că echipa sa a ratat foarte multe ocazii prin care puteau tranşa „dubla” cu Chindia mult mai devreme:

„Este clar că au avut emoţii, jucătorii nu mai ştiau cum să se bucure. Sunt foarte bucuros pentru ei. Am pregătit şi penalty-urile la antrenamente. Vojtus are o lovitură bună de cap, mă gândeam că poate ajung câteva centrări la el. Nu a fost să fie. Mă mulţumeşte că Farul este în SuperLiga. Ştiam că nu va fi uşor.

Băieţii au acumulat multe supărări, iar când intrau pe teren îşi creau foarte multe ocazii, am fost echipa care am avut iniţiativa. Fotbalul i-a răsplătit pe aceşti băieţi. Nu e vorba despre mine astăzi, este despre Farul Constanţa. Numai în locul jucătorilor să nu fiţi când depun efort, când au situaţiile astea”, a spus Stoican la Digisport.

Ce spune de plecarea de la Farul: „Mai am un an de zile, dar nu mă ţine nimic legat de contract”

Referitor la plecarea de la Farul Constanţa, Flavius Stoican a dezvăluit că el mai are un an de contract cu „marinarii”, dar nu se va lega de contract în cazul unei alte decizii. Totuşi, antrenorul a vorbit despre viitor, spunând că se pot face lucrurile mult mai bine astfel încât să nu se mai ajungă aici:

„Sunt situaţii în care sunt timoraţi, epuizaţi. Acum ne-am creat foarte multe ocazii, situaţii. Au fost meciuri pe care le-am dominat cap-coadă şi nu am reuşit să le câştigăm. Nu este despre mine, vreau să mă bucur de bucuria lor. Au alergat până în ultimul moment. Mai am un an de zile, dar nu mă ţine nimic legat de contract. Putem face lucruri mult mai bine şi să nu mai ajungem aici”, a spus Stoican la final.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
