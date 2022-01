Flavius Stoican a mers să inspecteze gazonul cu reporterul Fanatik înainte de Dinamo – FCSB: “Of, Doamne, Doamne”. Exclusiv

Mihai Stoica s-a plâns toată săptămâna de starea gazonului de pe stadionul Dinamo, acolo unde se va juca duminică seara, de la ora 20:00, marele derby, Dinamo-FCSB. l-a scos enervat pe Flavius Stoican. “Terenul arată execrabil. Așa ceva nu se face, mai ales că ai fost fotbalist”, l-a acuzat MM pe antrenorul lui Dinamo pentru că a stabilit un amical cu Popești Leordeni la mijlocul acestei săptămâni.

Flavius Stoican a inspectat gazonul de pe stadionul Dinamo, alături de reporterul FANATIK. Planuri mari înainte de derby-ul cu FCSB

Flavius Stoican a acceptat invitația FANATIK.RO de a inspecta împreună gazonul din Ștefan cel Mare. La mijlocul terenului acesta se află în condiții bune, problemele sunt la cele două porți unde momentan lipsesc părți de iarbă. Antrenorul a glumit cu oamenii de la stadion și le-a spus: ”Se tot plâng atâta de gazon, ce să le facem acum, poate le dăm cu el în cap”.

Apoi s-a îndreptat direct spre teren, unde a oferit și un scurt interviu exclusiv despre derby de România, despre cele mai frumoase amintiri pe care le are care jucător și ca antrenor referitor la acest meci.

Flavius Stoican îl contrazice pe Mihai Stoica înainte de Dinamo – FCSB: “Gazonul este bun! Să nu mai aruncăm așa cu vorbele”

despre starea gazonului: “Este bun, și la ora meciului o să fie și mai bun. Încă nu e aranjat. Au dat drumul oamenii la încălzire, la instalație. Normal că am cerut asta. Deci să nu mai aruncăm așa cu vorbele. Cam peste tot, la toate terenurile în zona porții nu e gazonul așa bun. Sigur că sunt și alte terenuri care au iarbă și acolo. Offf, Doamne, Doamne, abia aștept meciul ăsta de mâine. Și după să vedem la ce nivel suntem. Toate declarațiile au fost nefondate, 100%. Indiferent de situație am încredere că am o echipă și o să fim o echipă bună. Cu jucătorii care-și doresc, au și calitate. Au mai venit și jucătorii ăștia doi care sunt la mijlocul terenului și care or să ne ajute”.

Mesaj pentru suporteri înainte de derby: “Mesajul meu este să aibă încredere în noi ca echipă pentru că într-un timp foarte scurt o să fim o echipă interesantă, o echipă bună, o echipă cu spirit care o să pună probleme multor echipe din campionatul nostru chiar dacă sunt mai sus ca și noi în clasament. Să fie aproape de noi, de jucători, că au nevoie în momentele delicate, mai complicate, să fie sprijiniți. Și nu-mi fac griji din acest punct de vedere”

Flavius Stoican își motivează elevii înainte de Dinamo – FCSB: Nu au cum să nu fie impresionați când văd atmosfera din tribune”

cum îi motivează pe jucători înainte de derby: “Toate la timpul lor, n-aș vrea să le pun acum și meciul este mâine seară și să se risipească energia asta. Am totul pregătit și sper să-i ajute. Nu au cum să nu rămână impresionați când văd atmosfera din tribune. Și să știe și ei, cei care au venit, cum este atmosfera la această echipă”

Eu simțeam motivație în plus și nu aveam nevoie să vină cineva să mă zgândăre. Dar cu atât era mai bine când cineva îți aducea aminte de lucrurile frumoase pe care le fac oamenii care iubesc echipa și cu atât era mai mare dorința de a câștiga. Până la urmă sunt momente complicate în timpul jocului, treci prin stări și e important să fie cât mai puține stări de negativist sau de neîncredere în tot ceea ce înseamnă tu ca jucător și să-ți pui în valoare calitățile că până la urmă e un joc de fotbal, e o plăcere, e o distracție pe teren.

Aș vrea să se bucure și să nu uite că nu sunt doar ei, ci și familiile lor, se bucură și toți oamenii din tribune, din fața micului ecran, oamenii din străinătate, sunt mulți care se vor bucura pentru 90 de minute împotriva unei echipe care este foarte bine cotată.”

Flavius Stoican face totul pentru a o scoate pe Dinamo din criză: “Să fiți convinși că o facem! Nu sunt doar vorbe!”

Cele mai frumoase amintiri din derby-urile cu Steaua, respectiv FCSB: “Cea mai frumoasă amintire ca jucător dintr-un derby este când am câștigat cu 3-0 pe stadionul Progresul. Am jucat un meci de Cupa României contra celor de la Steaua și am marcat un gol. E frumos atunci când reușești să bați FCSB-ul. Steaua de atunci. Ca și antrenor am o amintire foarte frumoasă dar care putea fi spectaculoasă. Am jucat în ”Templu” cum îl numeau ei atunci și am condus cu 1-0 marea majoritate a jocului, am luat un gol de la Keșeru și a dat Dragoș Grigore o scăriță. Eram la fel cotați cu șansa a doua și am făcut un meci foarte bun. Am scăpat victoria printre degete. Și la fel, nu eram favoriți.”

dacă poate să doarmă noaptea știind locul pe care este Dinamo în acest moment în clasament: “Somnul nu e liniștit pentru că și înainte de a adormi gândul tot aici îmi stă, cum să facem într-un timp foarte scurt să facem o echipă care să iasă din situația asta. Și atunci este normal să nu ai liniște și să ai gândurile astea. Pentru că eu sper și nu mă dau deoparte, nu caut alibi că nu am timp, că a venit un jucător ieri, că vine unul mâine. Încerc într-un timp foarte scurt să facem o echipă să ieșim din situația asta. Și să fiți convinși că o facem. Nu sunt doar vorbe.”

Flavius Stoican nu este convins că deplasarea în Spania ar fi oportună pentru Dinamo: “Să discutăm să găsim o soluție”

Despre deplasarea la Madrid din martie unde vor avea trei amicale cu echipe din Spania: “Nu e încă 100% că vom merge la Madrid, trebuie să punem la punct toate detaliile, să vedem exact perioada, apoi o să fie un meci în campionat, dacă se întâmplă înainte de meciul de campionat care o să fie vinerea, sâmbăta, duminica, nu este în regulă pentru că noi o să ne întoarcem joia. Dar o să discutăm să găsim o soluție, mai este până atunci.”